Vse se zgodi z razlogom

Včasih nismo dovolj modri ali neobjektivni, da vidimo razlog za dogodke, ki se nam dogajajo. Ne moremo jim slediti neprizadeto in nepristransko, zato jih doživljamo kot hrček v kolesu in sklepamo, da nimamo nobenega vpliva nanje ter da se odvijajo naključno. Pogosto potrebujemo kar nekaj časa, da spoznamo, zakaj se je nekaj, kar se nam je sprva zdelo kot katastrofa, v resnici na koncu izkazalo za pravi blagoslov.



Oprah Winfrey pravi, da če se ne borimo za nekaj, kar si želimo, nima to v resnici nobenega pomena. Aristotel pa je verjel, da nas vsaka življenjska izkušnja oblikuje in izbrusi v boljšega človeka, čeprav morda sprva še nimamo dovolj modrosti, da bi se tega zavedali. Vsaka negativna izkušnja je torej priložnost za rast, četudi je včasih težko tako pogledati na negativne dogodke.



Toda brez izgubljanja ne bi cenili tistega, kar imamo, brez žalosti in strahu ne bi občutili ljubezni. Ko preteče dovolj časa in zacelimo svojo notranjo rano, se nam vsi koščki zložijo v veliko sestavljanko. Vidimo širši smisel vsega skupaj. Zavedamo se, da nas je situacija morda celo obvarovala pred nečim hujšim, kar bi se nam lahko zgodilo, ali nas je spravila na pravo pot. Samo prepustiti se moramo in verjeti, da za vsem skupaj stoji višja inteligenca, ter ji zaupati, ko nas vodi.

