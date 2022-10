Uran v disharmoničnih aspektih s Saturnom: povezan je s strahom pred letenjem

Če je aspekt oseben, koten in vezan na osebne planete, je oseba nekoliko trda, njena usoda je občasno neizprosna in s tem lahko sam deluje prav kruto. Če aspekt ni oseben, se oseba znajde v nepričakovani težki usodi, pri tem se ji zdi, da ni tega ne kriva ne dolžna. Šokantni dogodki jo ovirajo in bremenijo.

Kronos (Saturn) je že v mitologiji kastriral Urana, tako imamo temeljno nesoglasje v človeku med starim in novim, med preteklim in prihodnjim. Težke okoliščine in ljudi v življenju posameznika prinaša notranja nesposobnost osvoboditi se od stvari, ki so pretekle, težke usode ali napornih ljudi.

Če opazimo to trdo oklepanje težke preteklosti, nam to pomaga razumeti, zakaj na nezaveden način nismo pripravljeni iti v novo lažji in svobodnejši. Po drugi strani tistim, ki so bolj zračni in ognjeni, večno upiranje avtoriteti tudi ne prinaša nobenega miru.

Kar koli stresnega in napornega je usoda pripravila za vas, je treba sprva sprejeti in potem spustiti. Večno ponavljanje in obnavljanje nepravice, ki se vam je zgodila – ali se je vašim prednikom –, sta, kot bi se okovali v preteklosti in si ne dovolili živeti življenja, ki se vam ponuja zdaj. Morate spustiti, prejeti in se naučiti živeti s posledicami, kjer koli vam je usoda že vzela nekaj priložnosti.

Preglejte vzorce z očetom in moško linijo. FOTO: Fizkes/Getty Images

Lahko se pojavijo tudi hudi strahovi, vezani na letala in letenje. Mogoče bo treba iti na potovanje v pretekla življenja s pomočjo hipnoze ali regresoterapije, da se soočite in počistite razlog za to v ozadju.

V odnosu z državnimi uradniki, z državo bodite izjemno pošteni in vse stvari pokažite, kot je treba, kajti roka pravice vas bo hitreje udarila kot koga drugega.

V odnosu s predniki si vzemite čas, raziskujte ozadje in ne glede na to, kakšna krivična ali kruta zgodba je v ozadju, predelajte, odpustite vsem vpletenim in se odločite sebe, svoje potomce peljati v boljši, vedrejši, manj trpek svet.

Na simbolni ravni je dobro imeti uro, ki je izjemno moderna, nenavadna, pred časom. Hkrati pa telefone, računalnike, moderno tehnologijo ali nekoliko fizično težjo, profesionalno ali v temnih barvah, v črni. Koristno se je v prostem času posvečati šahu, starinske šahovske figure bodo pomirile omenjeno simboliko.

Na fizični ravni je treba dodatno poskrbeti za kosti, hrbtenico in sklepe. Nujno je delati preventivne vaje za hrbtenico, raztezne vaje. Joga vas bo psihično in fizično naredila bolj prožne in odvzela nekaj trpkosti in zategnjenosti, značilne za ta aspekt.

Poslovno življenje naj prinaša vsaj malo vznemirjenja, adrenalina, naj ne bo strogo rutinsko.

Ozrite se nazaj na dinamiko očeta in sina, res se potrudite, da očetu odpustite in najdete način, da ga sprejmete. Če ste ženska, uvidite vzorce moške linije, njeno trpkost, trudite se, da se ne prenese naprej na vaš moški rod.

Odpuščanje vsem, ki so nas prizadeli, vsemu, kar se je zgodilo težkega in po naši logiki popolnoma nepoštenega, je glavni del zdravljenja tega aspekta.