Teden v zvezdah: bližamo se polni luni, za Slovenijo je stresna

Bližamo se polni luni, kar nas bo potiskalo v delovanje. Dva dneva pred polno luno, ki bo v sredo, 13. 7., bo pritisk na čustva že zelo močan in mogoče so premočne reakcije.

Za Slovenijo je ta polna luna stresna, nosi nepričakovane obrate, blatenje, manipulacijo, najverjetneje tudi vremensko več neurij, tudi takšnih, ki lahko ranijo poljedelstvo. Trenutno prevladujejo pasivna, ženska znamenja, tako bomo bolj sprejemali življenje in manj uveljavljali svojo voljo in načela.

V soboto, 9. 7., nas bo Luna v škorpijonu popeljala globoko v naš čustveni svet, Merkurjev kvadrat z Jupitrom pa bo pripomogel, da bodo naša čustva ustvarjala poplavo besed. Naj gredo ven, če nimamo nikogar, ki bi se z nami pogovarjal, imamo vedno na razpolago dnevnik.

Nedelja, 10. 7., je nakazana v optimističnih in pustolovskih energijah Lune v strelcu. Jasen um sekstila med Soncem in Uranom nam bo prinašal uvide in odpiral vero v prihodnost.

V ponedeljek in torek bomo močno čutili energijo polne lune. Zna nas metati iz ravnotežja. Vreme se bo spremenilo, več je verjetnosti vetra, neviht. Na čustveni ravni bomo bolj cenili varnost in dolgotrajno predanost partnerja kot ljubezenska vznemirjenja, saj bo Venera v trigonu s Saturnom. Čeprav nas besede lahko ranijo, bodo koristne, saj se nam s pogovorom lahko marsikaj razjasni. Zapisujmo si ideje.

Polna luna je kotna in Pluton Slovenije izpostavljen, tako bo prinesla pritisk, nepričakovane spremembe, soočanje z določeno krizo, vezano na naravo, finance, spet več blatenja. Kotni Uran pogosto prinaša nevihte in nosi nemir.

V četrtek, 14. 7., bo Venera v kvadratu z Neptunom, hrepeneli bomo po romantiki, več bo pasivne energije. Če bomo iskali potešitev v konkretni osebi, znamo biti razočarani. Mogoče je energijo bolje nahraniti z romantično glasbo, filmi, knjigo ali iz nje črpati navdih za kreativno delo.

Petkova pozitivna vez Merkurja na Lunina vozla naznanja, da se bomo kljub spremembam in pritiskom znali pogovoriti. Ker je Merkur v raku, se je pomembno pogovarjati o čustvih, in ko bomo pristni in iskreni, ko ne bomo le govorili, ampak tudi poslušali, si lahko pridemo blizu in ustvarjamo pristne temelje za harmonijo.

Če povzamem, polna luna lahko strese naš svet, ali vremensko z nevihto, vetrom ali kako drugače pokaže na problematiko, ki se tiče predvsem Slovencev. Kljub temu nepričakovanemu stresljaju in očitnim manipulacijam nekaterih se imamo lahko v tem tednu lepo. Na poti do svojih ciljev sledimo svojim vizijam. Z razumom se odprimo novostim. V ljubezni pa ozavestimo hvaležnost za varnost, ki jo imajo dolgotrajni odnosi.