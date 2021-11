Teden v zvezdah: Najhujši dnevi novembra so za nami

S petkom smo vstopili v obdobje med mrkoma. Najverjetneje že veste, da gre za nestalno obdobje sprememb, tako ta dva tedna ni modro sprejemati večjih odločitev in nas bo nekoliko nosilo iz ene skrajnosti v drugo.

V prihajajočem tednu bosta v strelca vstopila Sonce (22. 11.) in Merkur (24. 11.), tako bomo počasi prestopali iz temnih globin in intenzivnosti škorpijona, ki nam je pomagal prečistiti negativnost in vse, česar ne potrebujemo več, in vstopali v optimističnega strelca, ki nam bo dovolil, da se osvobojeni negativnosti dvigamo na krilih navdiha ter dosegamo svoje svoje cilje.

V tem obdobju je v škorpijonu le še Mars, ki nam bo še naprej nosil energijo za bitko, delo, šport, trud. Zaradi njega bomo vztrajali, naj bo še tako naporno. Ker nima več težkih aspektov, ne bo več skrajnih izzivov in naporov, s kakršnimi smo se soočali v preteklem tednu.

Venera v kozorogu spodbuja, da smo v odnosih bolj nadzorovani, zvesti, a ker se bo obračala v konjunkciji s Plutonom, se v ozadju hladu in pod tem nadzorom dogajajo priprave na velike transformacije, krize prek odnosov.

Vikend z Luno v dvojčkih bo vznemirljiv. Ljudje si bomo imeli veliko povedati, včasih še preveč. Predvsem bomo iskali družbo, dogajanje, vznemirjenje. V nedeljo se bo odkrilo marsikatero ozadje, dejstva odkritega nas lahko pretresejo, prestrašijo. Čeprav bomo mentalno živahni, bo fizične energije vse manj, v nedeljo znamo biti izčrpani, utrujeni.

V ponedeljek, 22. 11., bo več energije, volje, dinamike, upanja in navdiha, 23. 11. bomo imeli jasen vpogled v nekaj iz preteklosti ali se k nam vračajo pomembni ljudje, okrepljena bo intuicija; 24. 11. bomo mentalno manj usmerjeni nazaj in vedno bolj v prihodnost. 25. 11. prihajajo k nam ljudje iz mladosti, lahko se ob tem česa pomembnega spomnimo in se odločamo na podlagi izkustev.

Najhujši dnevi novembra so za nami. Težke odločitve, težke novice, pritiski, ujetost, tudi jeza zaradi nemoči, v katero smo ujeti. Vse to je mimo. Postopoma se bo energija odpirala. Vedno bolj se bomo naravnali na veseli december, čeravno ga še ni, saj bomo želeli vedno bolj osvetljevati svoja življenja, lahko z adventnim venčkom ali s pisanimi lučkami in peko piškotov, to ni tako zelo pomembno, pomembno je, da si ne dovolimo, da nas vsi ti pritiski zlomijo in polomijo.

Dano nam je mnogo več, kot si mislimo, in živeti v večnem strahu pred zaprtjem, pred cepivi, pred virusom, pred čemer koli že, je minimalno nezdravo. Ko nam je najtežje, moramo v sebi najti vir za veselje in moč ter se poriniti naprej v življenje.