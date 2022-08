Skandinavske modrosti: Pomembnost časa zase

Lagom, švedsko življenjsko vodilo, nima ustreznice v drugih jezikih, ohlapno pa pomeni ne premalo ne preveč, ravno prav. Najverjetneje izraz izhaja iz vikinških časov in izraza laget om – okoli skupine –, ki izvira iz običaja, pri katerem so si podajali rog medice in pazili, da je vsak dobil požirek. Tako kot pri vsem drugem se Švedi zavzemajo tudi za uravnoteženost na delovnem mestu. Ravnovesje med službo in zasebnim življenjem mora vključevati tudi čas zase, se zavedajo švedska podjetja, ki so poskusno začela uvajati šesturni delovnik, tudi zaradi koristi, ki jih prinaša ukvarjanje ljudi z različnimi konjički.

Nevroznanost namreč dokazuje, da je to precej smiselno. Parasimpatično živčevje uravnava telesne procese, povezane z ohranjanjem telesne energije, medtem ko je funkcija simpatičnega živčevja, da nas pripravi na boj ali beg. Simpatično živčevje uravnava kratkoročno razmišljanje, občutljivost za grožnje in intenzivno delovanje, kar je produktivno, a nas izčrpa. Tako kot tekač zato potrebujemo predah in čas za okrevanje – nogomet, pletenje, ustvarjanje, čas v naravi, kar krepi občutek sreče.

Zato pišite dnevnik, vpišite se na tečaj ali pojdite na sprehod. Posledično boste zadovoljnejši tudi pri delu, svetuje Linnea Dunne, avtorica knjig o švedski umetnosti uravnoteženega življenja.