Severni lunin vozel v vodnarju: samopodoba je za vas izjemno pomembna

Priložnosti in okoliščine nam vse življenje omogočajo, da se premaknemo od starih, uhojenih poti do novih pustolovščin. Ko se oprete na darove iz preteklosti, se karma razreši in vam dovoli iti naprej. Če vas življenje ne izpolnjuje, ste morda obtičali in delujete na napačni strani karmične osi.

Če je vaš severni lunin vozel v vodnarju, je južni v levu. Razvili ste ponos in dostojanstvo, deležni ste spoštovanja in občudovanja, saj ste bili v preteklosti navajeni biti v središču pozornosti. Navezovali ste poznanstva s tistimi, ob katerih se je vaš ugled povečeval, na tiste z nižjim položajem pa ste gledali zviška. Zdaj ste se odločili, da se boste bolj posvetili človeštvu in s tem sledili višjemu cilju.

V prejšnjem življenju ste bili deležni velikega spoštovanja, opravljali ste samostojno delo. Zaradi tega je samopodoba za vas izjemno pomembna. Zelo dobro se zavedate svoje individualnosti, mnenje drugih o vas vam pomeni vse. Nadvse skrbno varujete svoj ugled. Z močnim občutkom za spodobnost in za to, kaj je prav in kaj narobe, branite zakone. Zaradi prejšnjega položaja, ki vam je dajal veliko avtoritete, hočete, da vas jemljejo resno, in radi postavljate pravila.

Hiši z južnim luninim vozlom vlada Sonce, zato ste naravno nagnjeni h gospodovalnosti, vzvišenost in samovšečnost vam nista tuji; uriti se morate v ponižnosti. Vaša težnja k nadvladi vnaša težave v zakonsko zvezo. Morda iščete in dobivate priznanja, a tokrat ne gre samo za vas osebno. Pravzaprav vam slava v psihološkem smislu ne bo več pomembna. Veliko se morate naučiti o svetu in njegovih tegobah. Precej se učite od ljudi, ki jih privlačite – hladnih, odmaknjenih, nesposobnih sprejemati ljubezen ali ujetih v past samopomilovanja.

Vaše poslanstvo je, da jih napolnite s toplino svojega duha, razširite svetlobo in z njo zanetite ustvarjalnost v njih ter uporabite svojo modrost za izboljšanje sveta. Če boste negovali svoja upanja, strasti in želje, imate vse možnosti, da se uresničijo.

Vaša avtoriteta vam daje tudi moč prepričevanja. Druge lahko učite o tem, zakaj je svet zaradi raznolikosti boljši in da ni nobene potrebe po tem, da bi obsojali drugače misleče ali se jih bali. Če imate še vedno izbruhe eksplozivne jeze ali egocentrično potrebo po občudovanju, razmišljajte o sebi kot o delu človeštva, ki si z njim deli breme kolektivne evolucije. Hiši s severnim luninim vozlom vlada Uran, zato premorete veliko domiselnosti, zlasti kadar s precejšnjo mero objektivnosti načrtujete strategije. V tem boste našli največje zadovoljstvo.

Spoznali boste prijatelje, ki vam bodo v veliko pomoč in vam bodo odpirali nova obzorja. Hiša s severnim luninim vozlom kaže, kje delujte s človekoljubnim poslanstvom, ki vas bo osvobodilo okovov ega iz prejšnjega življenja.

Nekatere znane osebe s severnim luninim vozlom v vodnarju so Giorgio Armani, Albert Einstein in Tony Blair.