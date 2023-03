Saturn v ribah: razpadali bodo trdni sistemi, zmeda bo v gospodarskih zadevah

Od decembra 2017 do marca letos je Saturn potoval po svojem znamenju in bil v petih letih najmočnejši med petimi planeti, vidnimi s prostim očesom. Tako so za nami leta, ko se je veliko delalo, odgovornost je bila pomembnejše od preostalega, bolj malo je bilo zabave in veselja, več dela, skrbi in odgovornosti. Če smo znali to dobro izkoristiti, se je veliko naredilo, če nismo pljunili v roke, pa nas je Saturn obremenil z omejitvami, skrbmi, strahovi.

Saturn je zahteven planet. Učitelj, ki mu ni težko udariti s palico, da bi učenca kaj naučil. Čeprav se naše vzgojne metode mehčajo, se njegove ne. On ostaja neomajen v tem, da je treba ustvariti red in nositi posledice svojega dela. V času njegove moči smo šli skozi veliko družbenih kriz in smo se počutili nadzorovane in ujete v sistem in pravila drugih.

Njegov današnji prehod v ribe bo po eni strani sprostil nadvlado, ki jo je imel nad vsemi nami v tem času, a hkrati s spuščanjem normativov in pravil spusti tudi nekaj občutka varnosti in se lahko z njegovim prehodom v ribe čuti več zmede in kaosa v zadevah, povezanih z gospodarstvom, politiko, družbo.

Energija rib ni vedno enostavna, saj kliče k temu, da se prepustimo in dovolimo, da se to, kar nam je predstavljalo varnost, steber, gotovost, znano, razpusti in naredi prostor novemu. Tako bo Saturn v ribah prinesel čas, ko se bo razpuščalo, kar doživljamo kot najbolj trdno in stabilno; gospodarstvo, države, družbena ureditev, družbeni sistemi, sistemi na splošno.

Čeprav bo znamenje rib spodbujalo razgradnjo saturnovskih načel, bo Saturn prinašal tudi red, stabilnost, strukturo na področja, ki jim vlada znamenje rib. Torej več reda v zdravstvu, psihiatriji, kemiji, farmaciji, več pravil in reda bo prišlo tudi na področje umetnosti. Po eni strani bo sprva pokazal na vse nepravilnosti na omenjenih področjih, nato pa začel njihovo strukturiranje. Saturn nas bo v ribah, še toliko bolj, kot nas uči drugje, spodbujal, naj pogumno vzamemo svoje težave nase in jih nosimo brez pritoževanja, s tem pa postopno poglabljamo sočutje do tistih, ki tako ali drugače trpijo.

Veliko sprememb in reda bo prinesel v zdravstvo in farmacijo. FOTO: Nudphon Phuengsuwan/Getty Images

Saturn bo v ribah vse do konca maja 2026. Letos tvori sekstil na Jupiter 19. junija, s to kombinacijo prinaša več premišljenosti na področje financ in trezne in dolgoročne finančne investicije ter postopno izboljšanje finančne situacije. V naslednjem letu se bo približal sekstilu z Jupitrom januarja in februarja, saj se bosta oba obračala zelo blizu drug drugega. Tako sta prva dva meseca naslednjega leta vsekakor zelo pomembna pri finančni stabilizaciji naše družbe.

Pred nami sta torej dve leti in pol, ko bodo po eni strani razpadali dokaj trdni sistemi, po drugi pa bo v zdravstvo, psihiatrijo, farmacijo, kemijo, umetnost, duhovnost vneseno več reda, strukture, tako se bo jasneje videlo napake pa tudi to, kaj je na teh področjih treba urediti, popraviti.