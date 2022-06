Prihaja retrogradni Neptun, močnejši bo kot kadar koli: to znamenje bo najbolj na udaru

Zaradi svoje oddaljenosti od Sonca mora Neptun narediti ogromen krog. Za pot okoli Sonca potrebuje 165 let, v vsakem astrološkem znamenju pa preživi povprečno 15 let. Vsak cikel Neptuna oblikuje generacijo, usmerja duhovne ideologije in način, kako živimo svoje sanje. Ta obdobja so lahko za vse nas zelo zahtevna, zato se nam lahko zdi, da se umikamo ali bežimo od sveta, kar je lahko proces zdravljenja, ali pa se zatečemo nazaj k slabim navadam. To obdobje zahteva veliko odločnosti in vztrajnosti, da se ne spotaknemo, ampak postanemo močnejši.

Dobra novica je, da Neptunovo retrogradno gibanje ne traja predolgo. Njegov vpliv bomo čutili od 26. junija do 3. julija. Pomembno bo vplival na vsako znamenje posebej, še posebej pa na ribi, saj se ta planet trenutno nahaja prav v tem znamenju, pišejo na portalu stil.kurir.rs.

Neptun je planet naših sanj, upanja in nasploh ciljev, h katerim stremimo, zato je to pravi čas, da se vprašamo, kako naprej. Kako bo retrogradni Neptun vplival na naše ljubezensko in poslovno življenje?

Ljubezen

Neptun je planet, ki vlada naši podzavesti, našim željam in potrebi po ljubezni. Zaradi Neptuna bomo imeli nekaj izboljšav na področju ljubezni. K nam prihajajo nepričakovane ponudbe in poznanstva. Težava se lahko pojavi pri tistih, ki so na splošno zaprti, melanholični ljudje, ki si močno želijo razjasniti strupene, neresne odnose, in vztrajno vlagajo energijo ter si ne želijo priznati, da zveza nima prihodnosti.

Posel

To obdobje lahko pri izjemno čustvenih ljudeh izzove burna čustva, ki jih bodo iz ljubezni in družinskega življenja prenesli na delo. Morda bodo preveč osebno doživeli krivico. V tem obdobju sledite motu, da najprej premislite, nato pa izgovorite. Ne dovolite, da vas impulzivnost prizadene in uniči tisto, na čemer trdo delate. Prav tako to obdobje ni dobro za resnejša pogajanja in zagon novih poslov. Pustite vse odlične ideje in načrte za obdobje po 3. juliju.