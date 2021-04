Pri hujšanju imate vedno izbiro

Če je zadovoljen um, bo telo prenehalo hrepeneti po presežkih hrane.

Če bi radi shujšali, se vprašajte, katero neizpolnjeno čustvo ali potrebo nadomeščate s hrano, pravi, ajurvedski zdravnik in duhovni učitelj. Vam manjkajo življenjski smisel, ustvarjalnost, bližina in varnost, dosežki in uspehi? Telo je, pravi Chopra, namreč samo fizični odsev naših življenjskih odločitev. Če je zadovoljen um, bo telo prenehalo hrepeneti po presežkih hrane, zato je ključno, da se naučite reprogramirati delovanje svojega uma v stresnih situacijah.Ničemur se ni treba odreči, le povežite se s svojimi čustvi in ne delujte na avtomatskem pilotu, ne jejte, ko ste pod stresom. Hkrati si ne prepovedujte določenih živil in se ne borite s svojim tekom. Jejte samo, ko ste lačni, in pozornost usmerite na obrok – ne glejte televizije med jedjo, sedite, uživajte v vsakem grižljaju. Vedno pojejte le toliko, da niste do konca siti. Trik pa je tudi zavedanje prostora med lakoto in izbiro, kot pravi Chopra, trenutkov, preden kaj pojemo.V trenutkih, preden um sprejme odločitev, npr. za kos torte, imamo namreč priložnost, da prekinemo slepo sledenje avtopilotu. Tedaj se vprašajte, ali ste res lačni, kaj in koliko boste jedli. Če ste namreč v tem kratkem časovnem oknu zavestni, lahko premagate svoje podzavestne vzorce delovanja in težnjo po premostitvi čustvene stiske ter se odločite, da ne pojeste čipsa.