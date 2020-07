Postavite težave v časovno dimenzijo

Ko smo sredi krize, se nam zdi, da ne bo nikoli minila, zato pomaga, če na trenutno dogajanje pogledamo s časovno distanco, pravijo psihologi. Zamislimo si svoje življenje čez pet ali deset let. Bo ta težava tedaj še vedno ključna ali se je ne bomo niti spomnili? Običajno je odgovor slednje. Poglejte svoje življenje. Se je na koncu vedno vse uredilo? Priznajte si, da se je in da morda samo še ne vidite smisla za trenutnim dogajanjem. Razmislite tudi, kolikokrat ste že po nepotrebnem pretiravali in dramatizirali. Se je panika največkrat izkazala za upravičeno ali ne? Če boste iskreni, si boste priznali, da ne. Ko na razumski ravni predelate, da dogodki niso tako grozni kot vaše čustvene reakcije nanje, lahko poiščete varno mesto − ali se obrnete vase ali si predstavljate kraj, kjer ste zaščiteni pred vsem, mirni in brezskrbni, ne glede na situacijo, ki se vam dogaja. Zavedate se, da je vse dobro in da bo sčasoma vse slabo minilo. Če še ni, morate le še malo potrpeti.