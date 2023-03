Okrepite telepatske sposobnosti

Telepatija je neposredna komunikacija med dvema človekoma. Instinktivna telepatija temelji na občutkih in je najpogostejša med družinskimi člani in v živalskem svetu, povezana pa je z aktivacijo tretjega očesa ali sončnega pleteža. Gre za občutek, da nekaj čutimo na vodi, kot radi rečemo. Telepatija prek uma po drugi strani zajema prenos misli med dvema zavestnima umoma. Sem spada prenos misli v obliki simbolov, slik, besed – ko se vam v mislih npr. prikaže letalska nesreča –, povezana pa je s kronsko čakro. Telepatija na ravni duše vključuje medijstvo ali kanaliziranje sporočil, saj je usmerjena v povezavo med duhovnim in fizičnim svetom ter povezana z vsemi čakrami. Odvija sem med dušami dvojčicami, ljudmi iste dušne skupine ter bližnjimi pokojnimi.

Telepatske sposobnosti lahko okrepite z vajo. Umirite se in sprostite, vizualizirajte svoje telo in um. Začnite s stopali in se pomikajte po telesu navzgor ter si predstavljajte, da so vaše čakre pretočne in čiste. Na vrhu glave se bela luč vzpenja v vesolje. Povežite se z njo v 15-minutni meditaciji. Sprejemajte misli in vtise, postavite si namero, da sprejemate sporočila svoje duše. Ko usvojite tehniko, lahko prosite angele za vodstvo in sporočila. Zahvalite se jim za pomoč in odprite oči. Če želite, lahko vključite tudi drugo osebo, s katero si poskusita pošiljati sporočila.