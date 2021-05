Ob izrazu negativna karma takoj pomislimo, da gre za nekaj nečednega, slabega, kar blati in umaže našo energijo. Karma je sicer koncept iz hindujske religije v Indiji. Gre za zakon vzroka in posledice – vse, kar storimo dobrega ali slabega, se nam na koncu vrne v enaki meri.



Pomembno je razumeti, da karma ne zajema samo tega življenja, ampak tudi pretekla. Ko se nam zdi, da nas usoda tepe, se lahko ozremo tudi v preteklost. Ne smemo pa pozabiti, da ne gre le za naša dejanja, ampak tudi namene, misli, besede in geste, ki stojijo za njimi. Če se nekdo pretvarja, da je velikodušen, v resnici pa nič ne pade od njega, razmišlja negativno in je privoščljiv do drugih, to ni dobra karma.



Ker nikoli nobeno naše dejanje ne izgine in se ne izbriše, moramo biti posebno pazljivi, kaj razmišljamo, govorimo, počnemo. Karmo lahko primerjamo tudi z bančnim računom – naši pologi in dvigi morajo biti uravnovešeni. In kaj moramo storiti, da bi si prislužili dobro karmo? Vaditi moramo sočutje – ko nas nekdo prizadene, se odmaknemo in pogledamo na položaj sočutno.



Bolje se bomo počutili in pustili, da posledice izravna karma, ne da bi si sami z maščevalnostjo poglabljali karmični dolg. Pokažimo naklonjenost drugim, da jih cenimo, saj s tem ustvarjamo pozitivno energijo in smo srečnejši. Spoštujmo sebe in druge, prepoznajmo svojo in vrednost drugih. Tako bomo verjetneje sprejemali dobre odločitve in ustvarjali dobro karmo.

