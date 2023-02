Modro rešujte težave

Guruji poudarjajo, da se zavedajte, da katera koli težava vztraja, ko ocenjujete situacijo kot slabo in prekinete pretok energije. Prav tako, ko jo spremenite v resnično trditev ali prepričanje in se zacementirate vanjo z upiranjem situaciji. Nekoristno je, da se izogibate izkušnji pod njo, ki vam jo prinaša težava, enako ne bo prineslo rešitve, da prehitevate dogodke in želite končne odgovore. Pozorni bodite tudi na to, da imate lahko načrte, ki so v nasprotju z namero vaše duše.

Težava se po drugi strani reši, spremeni, premakne z mrtve točke, ko iščete razloge duše zanjo – kaj se učite in kaj želite izkusiti. Enako velja, ko jo vzamete kot naravno točko preobrata, točko odločitve ali znak prihajajočega vodstva in razodetja, jo obrnete v zaporedje vprašanj, ki vas bodo približala notranjemu namenu zanjo. Koristno je vzdrževati energijski pretok z zaupanjem, da najprej doživljate zunanje izkušnje, sledili bosta uskladitev z vašo dušo ter pomembna in ugodna rešitev, pravi ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce. Lahko naredite vajo, ki jo imenuje »spočijte si do rešitve problema«. Pomislite na težavo, ki vas tare. Opazujte, kako se dviga iz globin vaše notranjosti in se projicira pred vami. Nezavedna predpostavka je, da je rešitev nekje zunaj in jo morate najti. Namesto tega se sprostite in pustite, da se težava poveže s točko, iz katere izvira. Naj se vaša zavest sprosti in pojdite na točko v sebi, kjer ste se prvič zavedeli te težave. Rešitev je na natanko isti točki, samo zavedati se je morate. Priplavala vam bo v um in se najverjetneje zdela preprosta in očitna. Problem in rešitev vedno obstajata skupaj kot izkušnja, ki jo želi imeti vaša duša.