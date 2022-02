Mlaj in polna luna

Vsak mesec, dva tedna narazen, imamo mlaj in polno luno. Luna v mesecu prehaja različne faze, mlaj je prva od njih. Ob njem se zdi, kot da je izginila, saj je v tem času Luna na isti strani Zemlje kot Sonce, zaradi česar temna stran Lune gleda na naš planet.

Med mlajem je skrita za Soncem od zore do mraka, zato se zdi, kot da je ni, to fazo imenujemo tudi prazna luna. Lunin ciklus od ene do druge temne lune se imenuje lunacija. Povprečna traja 29 dni, 44 minut in 3 sekunde. Mlaj je čas za opuščanje starih navad in vedenja, da bi odprli vrata novi energiji. Ni čas za projekte, ki zahtevajo ponovni premislek, ampak nekaj novega. V tem času imajo težave ljudje z nizkim pritiskom in depresijo.

Polna luna spodbuja čustveno vznemirjenje, energijo in dogajanje. V tem času je vse na vrhuncu. To je čas povečane kreativnosti. Pretiravanje ne ustreza tistim z visokim pritiskom, nagnjenim k epilepsiji in prevelikim entuziastom, saj polna luna prinese presežke v vseh pogledih.

Ob sončnem mrku z Zemlje vidimo, da Luna prekrije Sonce, kar se lahko zgodi samo ob mlaju, ko sta Sonce in Luna v konjunkciji. Sončni mrk je lahko popoln ali delni. Lunin mrk je po drugi strani močnejša oblika polne lune, saj je Luna v Zemljini senci. Vidimo ga lahko povsod na Zemlji, kjer se Luna dvigne nad horizont.