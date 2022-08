Lenka Stanić: Danes je čas za veliko tišine in miru ter uživanje v tej čarobnosti

Luna v znamenju Strelca ustvarja dobro vzdušje, da bi vsako situacijo čez dan izboljšali, torej obrnili v bolj pozitiven ton. Luna je v čudovitem trigonu s svojim dispozitorjem Jupitrom, da nam še enkrat potrdi, kako enostavno se je mogoče rešiti iz vsake težke situacije, še posebej če gledamo naprej in z vero v to, kar počnemo. Podpira ga tudi Sonce, kar pomeni še dodatno kombinacijo duše in volje, da se vse naredi z lahkoto.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Venera je v lepem aspektu z retrogradnim Neptunom, zato privablja z opojnimi obljubami, pa tudi z nerealnimi željami. Želi si topel objem in malo nežnosti. Ta lepi vidik zahteva veliko tišine in miru ter prisotnost in uživanje v vsej tej čarobnosti. Kajti čarovnije so lepe, dokler so v naših mislih, ko se o njih začnemo pogovarjati, se razblinijo kot megla pred soncem. Mnogim bo uspelo obnoviti staro zvezo, nekje imajo še lep spomin. Drugi bodo začeli novo zvezo, a za vse to je potrebna velika vera vase in v to, v kar se podajate.

So pa še drugi dejavniki, ki nakazujejo, da še ni pravi čas. Pride lahko do konflikta – kvadrat med Marsom, energijo in akcijo, in Saturnom, ki izraža previdnost, temeljitost, potrpežljivost. Je tudi konflikt med mlajšimi in starejšimi, kjer vsak vleče na svojo stran, je pa tudi trmasta energija, kjer nihče nikogar ne spoštuje in ne posluša. Pojavi se lahko kakšen izbruh jeze. Več stvari se bo spremenilo na kolektivni ravni in prišlo bo do menjave starega in novega, kjer je vedno nekaj nasprotij.

Danes je dan Sonca, in je na 15. stopinji Leva. Sveti iz svojega znamenja, sveti iz najmočnejše globine, iz samega središča sebe, kozmosa, kjer se nesebično razdaja, da nas greje, polni s pozitivno energijo, osvetljuje in ustvarja. Bodimo vsi Sonce, tako se nikoli ne zmotimo.