Kdo so naši vodniki

Še vedno imamo svobodno voljo, vodniki se ne vtikajo vanjo, a nas usmerjajo in skrbijo za nas, čeprav se odločamo sami. Ni jim treba slediti, je pa pametno, če jim, saj so lahko nadvse dragoceni pomočniki.

Vsak od nas jih ima več, vsak je odgovoren za določeno področje življenja – nekateri nam pomagajo pri ustvarjanju, drugi pri zdravljenju, tretji pri učenju, en sam pa je samo naš in nas ves čas spremlja. Kot nekakšen angel varuh, čeprav v resnici ni angel, ampak nesnovno, visoko razvito bitje iz duhovnega sveta. Kako vemo, da je vodnik z nami? Oglaša se lahko prek naše zavesti. To je naš notranji glas, za katerega ne vemo, od kod prihaja – to je lahko v resnici naš vodnik. Kot rečeno, jih ne smemo zamenjevati za angele ali mrtve prednike. Angeli so više v božanski hierarhiji, en angel skrbi za več ljudi, denimo nadangel Mihael. Seveda lahko pokličete tudi angele, pomagali vam bodo, toda vodniki so z vami od rojstva, odgovorni samo za vas, delujejo bolj osebno in vas dobro poznajo. Lahko bi rekli, da predstavljajo vaš stik z nebesi, so vaši osebni zaščitniki in svetovalci.

Ko se ne moremo odločiti, jih lahko prosimo za nasvet. FOTO: Mananya Kaewthawee, Getty Images

Vodniki so svetla, dobra bitja

So vodniki lahko pokojniki? Ne. Naši preminuli bližnji se na drugi strani razvijajo naprej, z daljave nas sicer spremljajo, a niso naši vodniki. So lahko vodniki zlobni? Ne. Seveda obstaja tudi temna energija, toda vodniki so svetla, dobra bitja, ki osvetljujejo temo. Ko se obdate z belo lučjo, ste tudi sami popolnoma varni. Molitev in bela svetloba sta najboljši zaščiti, kadar se vam zdi, da ste naleteli na nekaj temnega, tedaj se vas ne more dotakniti nihče.

Ne gre za to, da vodniki počnejo stvari namesto vas, ni njihov namen, da urejajo vaše stvari. Vodniki vas samo vodijo. Z njimi se lahko povežete tako, da sledite srcu, ne umu. Sporočilo vodnika je vedno pretanjeno izraženo in pozorni morate biti, da ga zaznate. Ne gre nujno za znamenje, lahko je nekaj, kar slišite, zavohate ali občutite, saj za komunikacijo z vami uporabljajo vse vaše čute. Pogosto tudi ne gre za eno samo znamenje, ampak zaporedje naključij, ki sestavljajo zgodbo, ki vam šele pozneje postane jasna. Če uporabljamo pet čutov, nam predajajo sporočila. Celo med spanjem in čez dan lahko prihajajo in tudi sredi sestanka jih lahko prosite za pomoč. V meditaciji se samo zavestno povežemo z njimi, saj odpremo kanal.

Če vas skrbi, da vas vedno vidijo, morate razumeti, da so to duhovna bitja, za katera nimajo fizične stvari nobenega pomena. Sami ne spijo, ne jedo, ne seksajo, ne ukvarjajo se s fizično resničnostjo. Zanima jih predvsem vaša duhovna dobrobit. Tudi sami smo v resnici duhovna bitja v fizičnem telesu, ki tukaj pridobivajo izkušnje in opravljajo lekcije.