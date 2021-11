Karmo kažeta lunina vozla

Včasih katera duša na Zemlji opusti svoje poslanstvo, ker so ovire na poti pretežke ali se to ne izpolni iz katerega drugega razloga. Večina pa ga opravi, čeprav lahko traja skoraj vse življenje, da dokončamo to potovanje, svoje delo in se naučimo tistega, kar si je naša duša zadala v tem življenju.

Tudi iz astrološke karte je mogoče ugotoviti, ali si je duša izbrala strmejšo ali lagodnejšo pot skozi življenje. Nekateri imajo na primer izjemno veliko manevrskega prostora in žanjejo sadove dobrih del v preteklosti, drugi pa morajo plačati visok davek ali so se odločili za sodelovanje pri poslanstvu, za katero se morajo dolgo usposabljati, preden dobijo »diplomo«.

V astrološki karti lunina vozla govorita o karmičnih posledicah; predstavljata mali odstotek časa, ko se nam zdi, da svoje svobodne volje skoraj ne moremo uveljaviti. Lunina vozla namreč resnično razkrijeta namen in poslanstvo našega življenja. Karma je mehanizem za uravnoteženje ciljev, ki obstaja v univerzalnem duhu. Z luninima vozloma je povezano nebeško vodstvo, in ko sta aktivirana, včasih višja sila prevzame krmilo v svoje roke.

Včasih prihajajo k nam blagoslovi, ki jih nismo pričakovali, spet drugič se od nas zahteva služenje. Marsikaj se nam dogaja v skladu z dogovori, ki smo jih nekoč sklenili, a se jih ne spominjamo več. Karmo in božanske univerzalne načrte je težko preveriti, dokler smo ujeti v telesu na Zemlji.