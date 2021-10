Kaj potrebujete glede na Luno

Z Luno v ovnu ste aktivni, zato potrebujete sprostitev za ravnovesje. Z Luno v biku ne marate sprememb in iščete stabilnost. Zagotovite si udoben dom, posebno ko zbolite. Ljudje z Luno v dvojčkih sovražijo dolgčas, potrebujejo mentalne izzive, različnost in veliko pogovorov.

Z Luno v raku ste izredno čustveni, potrebujete zaščito in podporo družinskih članov. Tisti z Luno v levu so topli in pozorni, veliko prejete pozornosti jim daje občutek zaželenosti in pomembnosti.

Ljudje z Luno v devici so pridni, natančni, nikoli površni. Veliko jim pomenijo red, čistoča, mir – ključni so za njihovo zdravje in dobro počutje. Tudi tisti z Luno v tehtnici potrebujete mir in tišino, uživate v lepem okolju, a hkrati vas hranijo tesni odnosi z drugimi. Z Luno v škorpijonu ste pravi vrelec globokih čustev. Potrebujete prijatelje, ki razumejo vaše globine in se znajo poistovetiti z njimi.

Luna v strelcu je najbolj optimistična, odprta in pustolovska v zodiaku. Vedno veste, da se bo vse dobro izšlo. Z Luno v kozorogu ste zadržani, hladni, vzvišeni, previdni. Počasi vstopate v odnose, lahko ste zelo materialistični.

Ljudje z Luno v vodnarju so rojeni človekoljubi. Potrebujete svobodo za vsako ceno, nič in nihče vas ne sme omejevati, ne fizično in ne čustveno. Z Luno v ribah ste spužva, ki vsrkava misli in čustva ljudi okoli sebe. Nujno se morate naučiti postaviti meje, sicer vas bodo požrli.