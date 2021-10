Feng šuj pravila energije prostora

Če v njem upoštevamo ravnovesje elementov, bo naš dom pritegnil več močne energije či, zaradi česar bomo uspešnejši, srečnejši in bolj zdravi, pravijo strokovnjaki za feng šuj. Naše domače okolje nas bo preprosto bolj podpiralo pri vsem, kar si želimo doseči. Prvo pravilo, ki ga ne smete nikakor zanemariti, je tako, da redno pospravljajte in se izogibajte kotičkom krame v domu, saj to spodbuja nesrečo, stres in depresijo. Pobrišite prah, počistite nered, tudi v omaricah in pod posteljo, kjer mislite, da ga ni, če ga ne vidimo, če želite privabiti dobro energijo. Postelja naj bo odmaknjena od okna, posebno glava, ko spimo, naj ne bo pod njim. Postelja naj se raje naslanja na trdno steno, na kateri ni vrat. Tretje pravilo je, da strogo ločite področja za delo in počitek v stanovanju. Niti pomislite ne na to, da bi si postavili delovno mizo v spalnico! Tudi računalnik nima kaj početi v sobi, ki je namenjena sprostitvi in polnjenju z energijo. Pozorni pa bodite tudi na barve doma, saj podzavestno ves čas delujejo, vplivajo na naše razpoloženje in nam povečujejo samozavest. Rdeče stene na primer prinašajo strast, zelene pa mir, zato skrbno proučite barvno lestvico, preden prepleskate stanovanje.

