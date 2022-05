Duhovna vaja: spustite vse, kar vas omejuje

Vse, kar živimo in nas obdaja, nas oblikuje v to, kar smo, po drugi strani pa nas lahko omejuje in nam onemogoča, da postanemo, kar v resnici smo, saj si ne upamo stopiti iz svojih okvirov. Tako se prevečkrat pretirano poistovetimo s svojimi vlogami in hkrati pozabljamo, da nismo svoja služba, lastnina in odnosi, ampak veliko več. Ne znamo jih spustiti in se jih oklepamo.

Toda šele ko spustimo, lahko zaživimo svobodno, odkrijemo svoj pravi jaz in se nehamo bati izgube tistega, kar nam je drago, pravijo duhovni učitelji. Ko se nehamo oklepati česar koli v materialnem svetu, s tem odpremo pot, da lahko vse, kar si želimo, samo od sebe pride v naše življenje.

Pomlad je odličen čas, da se naučite spustiti vse, kar vam ne koristi več. Šele ko vse odide in odpade, lahko začnete od začetka in napolnite življenje s stvarmi in ljudmi, ki si jih želite.

Odložite vse, kar vam ne služi več. FOTO: Grandfailure/Getty Images

Ko boste pripravljeni, poiščite miren kotiček in izvedite vajo za spuščanje. Zaprite oči in se sprostite. Predstavljajte si, da ste obdani z diamantno svetlobo. To je svetloba vaše duše, s katero lahko očistite vse v sebi in življenju, česar ne potrebujete več.

Nato si predstavljajte, da v prostoru okoli vas lebdi vse, kar mislite, da ste, in česar se oklepate – služba, odnos, lastnina, vloga otroka, starša, hobiji, obveznosti, bančni računi … Vse, na kar ste vezani na Zemlji. Osredotočite se na vsako stvar posebej, nato jo presvetlite z diamantno svetlobo in opazujte, kako se razblini v nič. Občutite svobodo in lahkotnost spuščanja. Nič več vas ne omejuje. Popolnoma svobodni ste.

Da boste lažje sledili vaji, razdelite, kar spuščate, v kategorije. Najprej spustite materialne dobrine: avto, tehnične pripomočke, telefon, računalnik, pohištvo, oblačila, nakit, čevlje, stanovanje, nepremičnine, denar in bančne kartice, družino, prijatelje, ljubljenčke, partnerje, sovražnike …

Spustite tudi svoje navade in misli: službo, dosežke, družinske in družbene vloge, hobije, šport, spanje, hranjenje, seks, navade, odvisnosti, mnenja, prepričanja, vse, 'kar bi morali' … Spustite čustva in svojo identiteto: čustveno bolečino, obžalovanja, občutke nepravičnosti, omejenosti, strahove, svoj spol, ime, zgodovino, prednike, fizično bolečino, bolezni.

Nekaj časa počivajte v odprtem prostoru, nato pojdite še enkrat čez seznam in intuitivno dodajajte nazaj tisto, kar želite ohraniti.

S to vajo ste počistili fizično, čustveno in mentalno navlako v življenju, tako da lahko zdaj po načelih zakona privlačnosti prikličete vse, kar si želite, da bi bili srečnejši in bolj izpolnjeni. Zdaj ste res lahko vi in živite svoje sanje!