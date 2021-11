Dnevna meditacija

To izjemno učinkovito energijsko tehniko je Vianna Stibal odkrila, ko je zbolela za rakom. Že rodila se je z okrepljenimi duhovnimi sposobnostmi in najprej izvajala intuitivne vpoglede za druge, proučevala taoizem, nutricionizem in zeliščarstvo, na pragu smrti pa se je povezala s stvarnikom, ki jo je vodil k ozdravitvi.

Z njeno tehniko se lahko vsak poveže z njim na sedmi ravni obstoja vsega, kar je, saj od tam izhajata tako celjenje fizičnega telesa kot manifestacija vsega, kar si želimo uresničiti v življenju.

Vsak dan izvajajte spodnjo meditacijo, da vadite povezovanje z vsem, kar je, na sedmi ravni obstoja. Dlje boste zadrževali to energijo, lažje boste ustvarjali dobre stvari v svojem življenju, pravi Vianna.

Predstavljajte si energijo, ki prihaja iz središča Zemlje skozi vaša stopala in se dvigne vrh glave kot čudovita krogla svetlobe. Skozi različne ravni obstoja se pomikate navzgor na sedmo raven – puf, ste že tam. Nato krogla svetlobe, ki vas obkroža, izgine in energija vsega, kar je, obda vsako molekulo in atom, ki vas delajo, kar ste, dokler se dokončno ne zlijete z ljubeznijo kreatorja in vsega, kar je. Tu ni strahu.

Nežno občutite to energijo, kako se premika skozi vse. Zavedajte se, da ste del vsega in vsakogar. S to energijo se zlahka manifestira, saj ugotovite, da ste del vsega in vsakogar. Začutite lahko energijo, ki vas obdaja, in ko to ozavestite, je vaše telo v popolnem ravnovesju. Zdaj razmislite, kaj si želite v življenju. Predstavljajte si, da je to že del vašega življenja, da ste del tega. Globoko vdihnite in odprite oči. Popolnoma ste povezani z vsem, kar je. Občutite, da lahko spremenite izide in energijo v svojem življenju.