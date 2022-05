Deveta hiša:povezana je z religijo, potovanji, tujino, sodišči

V deveti hiši se učimo razumeti pomen resnice. Znamenje na vrhu in mesto njegovega vladarja v karti vam bosta pokazala, kaj se boste naučili v življenju, vaše lekcije, hkrati pa je to hiša religije, gurujev in duhovnih voditeljev, sodišč in odvetnikov, sodnih procesov, založništva, tujine, tujcev in uvozno-izvoznih dejavnosti ter povezovanja z drugimi državami, višjega uma in višje izobrazbe – univerze (tretja hiša je povezana z nižjo izobrazbo), filozofskih razprav.

Povezana je tudi s potovanji v tujino in ljudmi, ki jih srečamo na poti. Planeti v njej kažejo, kako smo usklajeni z uveljavljenimi družbeni sistemi oziroma uporni do njih in kako močno smo pripravljeni vsiljevati svoje poglede drugim. Odkrijemo lahko tudi, ali bomo končali ali prekinili študij ter ali se lahko šolamo ali dodatno izobražujemo v tujini. Posebno pozornost ji posvetimo ob izbiri študija.

Prav tako je po sistemu izpeljanih hiš to hiša sorojencev vašega moža, prav tako vaših vnukov, če imate sami več otrok, deveta hiša opisuje vašega tretjega otroka. Ko je v njej enkrat na leto tranzitno Sonce ali ko je v njej progresirano Sonce ali Luna, je čas, da znova razmislite o svojem življenju in tem, kaj verjamete.