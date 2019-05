Predajte težave vesolju

Dogodki, ki jih doživljamo kot težavne, boleče in tragične, so v resnici lekcije, ki nas želijo nečesa naučiti, poudarjajo duhovni učitelji, njihov namen ni le trpljenje. Še več, pravijo, da se to preneha takoj, ko se naučimo bistva. Če tiščimo glavo v pesek, ne želimo ničesar spremeniti, se razburjamo in rinemo z glavo skozi zid, se nam bodo enake okoliščine ponavljale, dokler jih ne bomo presegli.



Ko se znajdemo v težavah, se torej velja ustaviti in pogledati na položaj neobremenjeno, iz duhovnega zornega kota. Ko spoznamo, kaj nas muči, se reševanja lotimo z zavedanjem širše slike. Če na primer premlevamo in skrbimo zaradi težav, v katerih se počutimo kot žrtev, pošiljamo vesolju sporočilo, da ne verjamemo, da smo lahko vodeni. S tem blokiramo intuicijo in prezremo sporočila duhovnih vodnikov in svetlobnih bitij, ki nam želijo pomagati. Šele ko se sprostimo, zaupamo, da se nam to ne dogaja kot kazen, ter se duhovno zrelo odzivamo, se stvari rešijo same od sebe. Včasih v trenutku, da se zdi, kot bi se zgodil čudež.



Vedno, ko se oklepate svojih problemov in jih jemljete osebno, za hitrejši razplet prepustite delo vesolju. Ko vas grabi panika, si pomagajte z naslednjimi afirmacijami: Ni mi treba sam/-a rešiti vsega. Te težave se ne vidi z Lune, tako majhna je. Vesolje me podpira, ljubi in skrbi zame. Vse se dobro izteče, če se sprostim in spustim. Obstaja rešitev vsake težave, ki jo pozna univerzum. Vodijo me iste sile kot zvezde. Ko sem miren/-na, odgovori pridejo zlahka. Vesolje ima sposobnost reševanja mojih težav na nepredstavljive načine. Vse je tako, kot mora biti, ta ovira je le del moje poti.