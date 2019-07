Energija okolja

Velika mesta in civilizacije nastajajo na krajih, kjer se kopiči veliko energije, pravi B. A. Brennan, ameriška zdravilka in pionirka zdravljenja na ravni avre. Ljudi naj bi tja podzavestno vleklo, saj so energije kraja vir vedenja, prebivalstvo pa lahko tam materializira znanje in jih akumulira. Hkrati so mesta tudi vir odpadnih snovi – fizično in energijsko.



Pojasnjuje, da je morala zaradi njih v času, ko je imela prakso v New Yorku, črpati dobro energijo Zemlje 40 metrov globoko skozi nakopičeno negativno energijo, ki je bila videti kot sivkasto črna snov. Zato je pomembno, da dobro premislimo, kje želimo živeti, saj ima okolje velik vpliv na naše avrično polje, še posebno naše bivališče.



Opozarja, da ogrevanje znižuje zračno vlago, zaradi česar je avra krhka in ranljiva za vdore od zunaj. Najboljša je centralna kurjava na vročo vodo, ki ne izsuši zraka. Težavni so lahko tudi materiali zgradbe, v kateri živimo.



»Vibracijska raven aluminija je pod ravnijo, ki spodbuja življenje, tako aluminijaste stene na hiši ali prikolici zmanjšujejo življenjsko energijsko vibracijo. Les je skladen z življenjskimi energijskimi vibracijami in zdrav, beton pa na avro ne vpliva ne tako ne drugače. V nekaterih velikih stanovanjskih zgradbah so jeklene strukture, ki ovirajo normalno širjenje avričnega polja. Če so sobe v stanovanju velike in imajo visoke strope, vpliv jekla po navadi ni pretiran. Velika okna prepuščajo veliko svetlobe, ki polni zrak z energijo za boljše zdravje,« piše v knjigi Prebujajoča svetloba.



Preverite, v kakšnem okolju živite, ali se počutite utesnjeno ali se v njem dobro počutite. Pri selitvi in iskanju kraja, kjer si želite ustaliti, preverite tudi njegovo energijo. Umirite se in se preprosto vprašajte, kakšen občutek imate, ko ste tam.