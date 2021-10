Čiščenje negativne energije in zaščita

ŠAMANI si pogosto pomagajo s prekajevanjem s posušenimi rastlinami, saj naj bi bil dim ključen pri delu z duhovi. Predstavlja namreč transformacijo trdne snovi v duha, ki izginja v zraku. Dim sicer ujame negativne energijske delce iz prostora ter jih prenese v nebo, kjer izginejo. Najpogosteje uporabljamo žajbelj, sivko, rožmarin, cedro in sveti les. Z njimi prečistimo tudi telo od glave do peta. Dim odstranimo z rokami ali peresom skozi odprto okno. Lahko pa rastline tudi položite po hiši za zaščito.

Energijsko čiščenje prostorov pomaga, če se soočate z duhovi. Najprej je treba seveda očistiti energijo lastnika prostora. Šamani verjamejo, da živali in ljudje puščamo energijski odtis, kamor koli gremo. Negativna, težka, nepremična energija nas vleče navzdol, prinaša smolo, strahove in nemir, celo nasilje ljudem, ki živijo v njej.

Morska sol je naravni čistilec, saj vsrka negativno energijo s kože in okolja. Natrite se z njo ali jo vsujte v kopel. Položite skodelice z vodo in soljo v kote doma, pod posteljo in v pisarno. Prav tako lahko v solno kopel za nekaj minut potopite roke.

Premog prav tako vsrka negativnost in je odličen, če imate nočne more. Košček z obrednega ognja ovijte v tkanino in položite pod blazino. Varoval vas bo pred energijskimi napadi.

Solna kopel v 20 minutah odstrani negativnost. Lahko dodate tudi sodo bikarbono, v hujših primerih pa šest kapljic amonijaka. Pomagate si lahko tudi s perjem. Začnite premikati energijo na vrhu glave, nadaljujte do stopal skozi energijske blokade. Prepustite se, naj vas vodi duh. Pomaga, če obiščete savno.

Kamni vulkanskega izvora srkajo negativno energijo in ustvarijo varovalni ščit. Lahko jih nosite s sabo ali jih trkate skupaj po kotih sobe, nato pa očistite v slani vodi. Amulete nosite kot nakit – kristale, semena, kovino ali kovance. Programirajte jih z molitvijo ali namero. Nosite jih na levi roki oz. blizu srca.

Ogledala na vašem srcu odbijajo negativno energijo, se vrnejo k pošiljatelju ali se razblinijo. Rastline čistijo energijo in zrak – zato namestite alojo, bananovec, difenbahijo in draceno okoli hiše. Vinska rutica naj bi varovala dom pred ljubosumjem in zavistjo sosedov. Pomagajo preživljanje časa v naravi, bosa hoja, objemanje dreves ali sedenje ob koreninah. Na plaži se zakopljite v pesek, da se očistite in prizemljite. Plavajte v reki, jezeru, morju. Nosite zelena oblačila.

Ne rokujte se z jeznimi in depresivnimi ljudmi, saj imamo na roki več kot milijon živčnih končičev, energija pa se prenese.

Kristali za zaščito pa so obsidian, črni turmalin, črni oniks. Nosite jih okoli vratu. M. B. Z.