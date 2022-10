Čarobni trik za privabljanje denarja: v denarnico položite list te rastline

Lovorjev list je zelišče, ki se že stoletja uporablja v kuhinji in kot naravno zdravilo. Po feng šuju in po ljudskem verovanju pa naj bi imel še eno čarobno lastnost – verjame se, da lahko privablja denar in uresničuje želje.

Po starih verovanjih velja za nekakšen talisman ali amulet, in če ga nosite v denarnici ali položite pod predpražnik na hišnem pragu, naj bi s tem pritegnili bogastvo in denar.

Obstaja tudi prepričanje, da lahko s sežiganjem lovorjevega lista ugotovite, ali je v domu pozitivna ali negativna energija, in jo očistite.

Še en stari obred je pisanje želja na lovorjev list. Veljalo je, da se ob mlaju ali polni luni na lovorjev list napiše želja, nato pa se ta list vrže v ogenj, da zgori. Treba je verjeti, da se želja lahko izpolni, piše najzena.rs.