Astrologinja Lenka: Za vse, kar rečemo, sprejmimo odgovornost

Luna je že od zgodnjega jutra v znamenju dvojčkov, da osveži in razprši tukajšnje resno vzdušje. Njen namen tukaj ni iskati nekaj stalnega, kar je globoko, kar zahteva preveč skrbi, tukaj je zato, da bi bil vse radovedna, da bi vse poskusila in vse videla za svojega očeta. Ta potreba, ki se zdi precej površna, rešuje in razbremeni marsikatero težko situacijo.

Čez dan bo lepo povezana tako z Merkurjem kot Jupitrom, oba v ognjenih znamenjih, zato zmanjšajte tisti plamen, ki kar naprej vse kuri. Ob tem pa se lepo dogovorite in načrtujte za uživanje in preživljanje časa.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Merkur v trigonu z Jupitrom je vse vrste komunikacije, dogajanje vsega, kar se giblje, išče najvišje, največje in najbolj glamurozno. Sam Merkur v znamenju leva se ne zadovolji z majhnimi idejami, to so besede, ki se slišijo, ki imajo težo in so res izrečene iz srca. Toda tisti plamen, s katerim Jupiter prižiga, nima meja. Počasi se je že ustavil, močno dobiva na zagonu, tukaj je njegov fokus premočan in tako maksimalno koncentrira energijo. Ta zmore v marsičem pretiravati, dati prevelike vizije in kreativnost brez meja. Da človek ne bi pregorel od velikih želja in načrtov, mora malo umiriti svoja čustva, umiriti tisto evforijo, ki kar gori in zato je med njima Luna iz znamenja dvojčkov. Čeprav lahko ta zrak dodatno razkuri ozračje, lahko celotno situacijo tudi nekoliko umiri oziroma uravnovesi.

Morda je najboljša od tistih vaših velikih vizij, ki se pojavljajo zdaj, če jih zdaj ne uspete uresničiti, jih je lepo prenesti na papir in se za vsako ceno pripraviti na čas, ki ni tako pospešen in osredotočen.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v svoji hiši v znamenju vodnarja in nasproti tega ognja sonca in merkurja, tako da lahko malo umiri celotno situacijo. Saturn je tisti, ki hladi, ki vodi v pravo mero, ki zahteva veliko odgovornost za vse, kar se stori bodisi sebi bodisi komu drugemu. Za vse, kar rečemo, sprejmimo odgovornost, da ne bo pretirano in preveč, saj lahko res zažge, on pa ne odpušča zlahka.