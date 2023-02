Astrologinja Lenka: Uživajte v tem čudovitem dnevu in si kupite kakšno malenkost zase

Dan se začne z lunino atmosfero blizu konca znamenja Ovna. A preden še enkrat ali celo zadnjič izstopi iz tega, naredi sekstil s Saturnom v znamenju vodnarja, da se z njim posvetuje, za naslednjih 28,5 let. Saturn bo 7. marca že v znamenju rib. Pridobite in sprejmite nekaj napotkov, kako marsikaj v življenju doseči na povsem drugačen, a bolj miren način. Kajti Saturn je tisti, ki je premišljen, je zgovoren in zelo trezno sklepa.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Takoj po tem dogovoru kvadrira Plutona, ki je tudi na zadnji stopinji Kozoroga. In ne bo jo tolažil, ampak jo bo prisilil, da se spomni nekaterih stvari, ki Duši niso tako prijetne. V tem položaju je potrebna posebna umirjenost, saj v znamenju ovna čustva eksplodirajo ob vsaki krivici, ob vsaki besedi, ob vsaki malenkosti. Ko okoli 09.30 mine brez večjih manipulativnih situacij, preide Luna v znamenje Bika. In tukaj je njena oaza za mir, za pomiritev duše, pa naj bo to s hrano, nekdo bo našel čas za odhod v naravo, nekdo za delo po hiši. Toda čas je, da se Duša umiri in počne nekaj, kar ji je všeč.

Dan bo čudovit, če ga bomo znali izkoristiti na najboljši možni način. Luna gre počasi v konjunkcijo s severnim vozlom, kar ji daje oporo za začetek mnogih stvari, ki ji bodo koristile kasneje v življenju. Hkrati ta konjunkcija naredi sekstil s Soncem iz Rib na 5. stopinji, med njima ali na sredinji točki obeh planetov pa je Venera na 5. stopinji znamenja Ovna. Je še kaj lepšega od tega? Z veliko intuicije, z veliko svetlobe, z veliko ljubezni in še več ustvarjalnosti, ki izhaja iz vseh, je čudovit dan za marsikaj začeti, narediti ali kupiti. Sonce vam bo dalo lepo idejo, samo ne mislite, da je ne morete uresničiti, saj pokvarite že posejano seme. Venera bo pohitela, da bo vse skupaj potekalo malo hitreje, saj nima časa čakati na svoja darila. In Luna, no, tukaj pač odpre čute in ima vse pred seboj. Najpomembneje ji je, da vse materializira v tem znamenju. Da kupi nepremičnino, da poseje in posadi kaj lepega, da bo hrane dosti in da bodo vsi zadovoljni.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa se zapleta s Soncem in Luno, da bi na enega svojih strastnih in hitrejših načinov uresničila in izpolnila svoje želje, ki jih že dolgo načrtuje. In več jih je, ker je tu Jupiter, ki ji pravi, da lahko in vzemi, kolikor lahko. Uživajte v tem čudovitem dnevu in si kupite kakšno malenkost za svojo dušo.