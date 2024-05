Po koncu prvega snemalnega dne je komaj stala: z jogo si lajša bolečine

Na malih zaslonih lahko trenutno spremljamo novo sezono priljubljene družinske oddaje Kolo sreče, ki jo vodita zabavni Klemen Bučan in simpatična Nataša Naneva, izjemno uspešen voditeljski tandem. Novo sezono so posneli v Budimpešti, kjer je bila ekipa precej časa, lepa voditeljica, ki se je v zadnjih letih preizkusila tudi kot model in manekenka, pa nam je zaupala, da so tudi tokrat najbolj trpela njena stopala. Čeprav je obuta v lepe salonarje in sandale v studiu videti zadovoljna in srečna, pa le tiste ženske, ki so kdaj dlje stale v vrtoglavih petkah, vedo, da so lahko bolečine precej hude.

»Čeprav mi je vsako sezono lažje, moja stopala, meča in križ tu in tam še vedno trpijo,« prizna voditeljica in se spomni prve sezone. »Po koncu prvega snemalnega dne, v katerem smo po navadi posneli tri oddaje, se mi je zazdelo, da bom kar umrla. Noge in križ so me tako boleli, da sem komaj stala. Med vsakim odmorom sem si sezula čevlje in se naslonila na steno za sabo,« se spominja prvih oddaj.

Že pred snemanjem tretje sezone Kolesa sreče si je Nataša vzela čas za vadbo joge, ki jo obiskuje v Kranju. FOTO: Maša Pirc

Na delo v visokih petkah se je sicer že navadila, a se simpatična Kranjčanka še kako zaveda, da mora zaradi narave svojega posla nujno in redno poskrbeti za zdravje in dobro počutje. Voditeljica zumbe je že dolga leta ljubiteljica joge, ki jo obiskuje v domačem Kranju pri vaditeljici Evi Burkeljca, lastnici Prana Joga centra. »Jogo sem začela obiskovati že januarja, torej pred snemanjem, zaradi česar mi je bilo zagotovo lažje. Sploh si ne znam predstavljati, kako bi preživela brez te čudovite vadbe,« je iskrena voditeljica.

Ženske se moramo podpirati

Z Evo sta v zadnjih desetih letih, odkar pri njej obiskuje ure joge, postali dobri prijateljici, zato ne preseneča, da se je iz tega razvila še ena čudovita zgodba. Eva, ki skupaj z Ano Suhac vodi spletno trgovino Run To Yoga, v kateri ponujata pripomočke za jogo, je Nataši predlagala, da bi svetu predstavila njuno novo kolekcijo oblačil, in ta je bila takoj za.

»Potrebovali sta model, jaz pa sem bila najprimernejša izbira, saj obiskujem jogo, poleg tega pa imam iz sveta manekenstva in mode precej izkušenj. Priznati moram, da doslej čez dan nisem prav pogosto nosila pajkic, zdaj pa jih z veseljem nosim kadar koli in kamor koli. So lepe in udobne, kar je pravzaprav najpomembnejše,« je navdušena voditeljica, ki nam je ob tem še zaupala, da je zgodba toliko bolj zanimiva, ker so se združile štiri Kranjčanke.

Voditeljica prisega na kakovost in udobje. FOTO: Maša Pirc

Poleg nje, Eve in Ane še fotografinja Maša Pirc, ki je poskrbela za posnetke nove kolekcije. »Ne gre le za pajkice, povezale smo se ženske s podobnim življenjskim slogom in mišljenjem,« doda voditeljica, Eva Burkeljca, ki jogo poučuje od leta 2007, pa o svoji varovanki najde samo besede hvale.

»Nataša je krasna in srčna ženska. Iskrenost, ki se skriva za njenim krasnim nasmehom, je nedvomno ena njenih največjih vrlin, zato je bila prava izbira za najino kolekcijo. Odlično predstavlja oblačila, za katera sva si z Ano želeli, da so udobna, kakovostna in iz trajnostnih materialov. Najpomembnejše pa se mi zdi, da smo se našle štiri Kranjčanke, združile moči in dokazale, da se v ženski slogi skriva velika moč,« nam še zaupa lastnica znamke in doda, da je njihovo poslanstvo poskrbeti za pester izbor visoko kakovostnih izdelkov, stalno razširjati in posodabljati ponudbo, ki temelji na skrbno preverjenih virih izdelave in plačila, na čim bolj trajnostnih procesih izdelave in v skrbi za varovanje okolja.