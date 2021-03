Astrologinja Lenka: Upajmo, da bi končno našla mir v sebi

Luna je še vedno v znamenju škorpijona, kjer je poudarjeno vse, česar se najbolj bojimo, kar nam ni všeč. Na najbolj občutljiv način poudarimo vse, česar se spomnimo. Zelo težko je vse to še enkrat podoživeti, saj nas vrne v zelo negativno stanje. Toda Luna bo čez dan naredila zelo lep vodni trigon, z Merkurjem in Neptunom iz znamenja Ribe, kar predstavlja naša čustva, ki se še stopnjujejo. A hkrati so globoka, da se potopimo vase, se zavedamo mnogih stvari, ki ustvarjajo težavo, in jih na ta način rešimo. Čeprav Luni tukaj ni lahko, z malo več nežnosti in topline lahko tudi to reši. Še posebej, ker jo s Plutonom podpira sekstil in ji daje moč, da ji uspe vse stvari spremeniti, obrniti na bolje in čustveno preroditi. Zahteva pa »popolno čistost«, ki daje življenju nov pomen.



Čeprav je Merkur v največjem zatonu, mu je srečanje z Neptunom prineslo nekaj stvari, da je odkril, izvedel nekaj, kar je zelo globoko skrito, in morda bo še pravočasno ugotovljeno, kaj je bilo. Dalo mu je tudi priložnost, da sam skrije nekaj pomembnih stvari, kajti vse, kar je Neptun, je dno oceana in tam išče iglo.



Sonce je še vedno tam, kjer je najlepše, kjer se rado pokaže in s Saturnom gradi čudovit sekstil iz znamenja Vodnarja. To so stopnje, ki so na najboljši mogoč način obrnjene k novim stvarem, k novostim, ki jih je treba odkriti na področju tehnike, tehnologije, ki bodo imele pomembno ime in bodo povezane s prihodnostjo, da bodo sčasoma trajale. Podpora v katerem koli pogledu ne le ene pomembne osebe v človeškem odnosu, ampak tudi mnogih drugih.



Venera je počasi nasičena s Saturnom, in ker je prejela zelo pomembne lekcije, nasvete in pomoč na katerem koli področju, se odloči, da se bo najprej soočila s seboj. Čeprav jo vsi vidimo kot strastno osebo, ki se v nobeni zvezi ne zna hitro ustaviti in ohladiti, na koncu tudi vse to ni lahko zanjo. In zdaj v sekstilu/trigonu z vozli se je končno odločila, da se znajde, dela na sebi in spozna morda tisto, kar zdaj najbolj potrebuje. Kakor koli že, gre naprej v nova osvajanja, a upajmo, da bo spoznala, kar je iskala ves mesec, da bo končno našla mir v sebi. In to je vztrajnost v vsem, tudi v ljubezni.

