Astrologinja Lenka: Tudi če pride do spletk, ostanite mirni in ne odstopajte od ciljev

Luna v Levu ponosno in pogumno razkazuje svoja čustva, saj ve, kaj je njeno in kaj lahko pokaže. Večkrat pa zna v tem zanosu in bahanju pretiravati. In tako ima že od jutra potrebo po pogumnem kontriranju, nasprotovanju določenim pravilom in določenim dnevnim potrebam, vse to početi na poseben in drugačen način. In to pri mnogih povzroča nelagodje in nemir. Toda tam je njena upornost velika, v kvadratu z Uranom, oba pa sta v fiksnih znamenjih in ne znata drugače, kot da ne popustita. Vendar je Luna še vedno duša, so čustva in človek se z njo ne more boriti in v takšni situaciji ostati nepoškodovan. Stres in živčnost, ki ju doživlja in ju ni pričakovala, ji bosta pokvarila dan, še posebej v času med 14. in 16. uro. Da bi se izognili neljubim dogodkom, je zato najbolje biti v miru in tišini brez kakršnih koli reakcij.

Opora, ki ji je tokrat lahko v pomoč, je Merkur iz znamenja Dvojčkov. Njegov način razmišljanja in inteligenca mu lahko pomagata, saj je v trigonu z retro Saturnom iz znamenja Vodnarja. Zahteva razmišljanje, ki poteka počasi, varno, trezno in predvsem konstruktivno. Saturn je tisti, ki se ustavi in ​​reče: »Ne hiti, počasi, za vse je čas.« Tu se lahko sprejemajo odločitve in načrti, ki imajo svojo težo. Marsikatero prepozno dejanje je mogoče popraviti ali celo skleniti dogovor, ki bo kasneje izpolnjen.

Tudi tu morate biti previdni, saj nič na tem svetu ne miruje, zato se Merkur pomika tudi v kvadrat z Neptunom. Da vas ne bi pretresli in ustvarili negotovosti v glavi, v vaših mislih, se morate držati svojih prepričanj. Ne obračajte se proč, če nekdo poda drug predlog, če nekdo poskuša manipulirati ali celo vnesti nekaj spletk v vse to. Morate ostati mirni, ne da bi odstopali od svojih ciljev.

Mars in Pluton sta še vedno v kvadratu in kaj je to kot najhujši prepir, boj, ne popustiti niti za milimeter. Tukaj ni zmagovalcev, so samo veliki poraženci, saj je Mars v njegovi hiši in lahko izgubi marsikaj velikega. Da se izognete kakršni koli provokaciji, neprijetnemu izzivu, nečemu, kar vam ne gre, raje usmerite energijo v drugo smer, morda tecite, pojdite v fitnes, naredite nekaj svojega.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je retrograden v Vodnarju. Saturn je čas, oblika, struktura, vse, kar je trajno. Saturn je tudi karma. Vsi pa se bojijo nje, njene oziroma svoje odgovornosti, ki jo težko sprejmejo in se je zavedajo. Danes je dan za razmislek in pripravo dobrega koledarja dogodkov, katera dela so še ostala nedokončana in v kolikšnem času jih dokončati. To je eden od načinov, da se oddolžite ne le za ta dan, ampak tudi sebi.