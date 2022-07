Astrologinja Lenka: Njena notranja potreba je, da se žrtvuje

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Device. Malo skrbi za svoje zdravje, malo se trudi izboljšati svojo prehrano, včasih pa pozabi nase, saj imajo drugi vedno prednost. Njena notranja potreba je, da se žrtvuje in da pomaga vsem okoli sebe. V sekstilu s Soncem je dogovor s človekom samim, da naredi dober načrt, da ve, kaj hoče in od koga to hoče (s partnerjem o skupnih projektih, z nadrejenim, da se omogoči napredek pri delu). Med 17. in 19. uro se lahko duša znajde pred razpotjem, možni so kakšni družinski nesporazumi.

Počakajte, da Luna zvečer tvori trigon z Uranom, potem bo vse lahko in v redu. Pa naj bo to nenadna zaljubljenost, spogledovanje samo zato, da se človek malo sprosti in počuti dobro. Toda Mars, ki je kraljeval v znamenju Ovna in je porabljal energijo za tisto, kar je bilo treba, in tudi za tisto, kar ni bilo, se zdaj pripravlja, da jutri preide v znamenje Bika in se malce ustavi.

Astrološka karta.

Na zadnji, 29. stopinji že počasi izgublja svojo moč in moč. Tukaj je seštevek tega, kar je naredil in kako je bilo ta mesec. Kaj dobrega je naredil, kakšno novo energijo je sprožil in česa mu zaradi prevelike hitrosti ni uspelo dokončati. Ta dan ni primeren za nove začetke, ljubezenske zveze, nakupovanje česar koli v zvezi s športom ... Enako je z Merkurjem, ki nima časa, preskakuje stopinje samo zato, da bi čim prej šel iz svojega znamenja. Kot da bi se naveličal pogovorov, komuniciranja, druženja in bi se zdaj moral malo posvetiti drugim okoliščinam ter poiskati mir v čustvenih zadevah.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je v znamenju Device. Vse je lepo in dobro, da se človek trudi, da je vse čisto in pospravljeno, da se trudi drugim pomagati, da je vsem v oporo – in potem ne more nikogar in ničesar kriviti, saj si je to pot izbral sam.