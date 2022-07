Astrologinja Lenka: Tisto, kar prihaja, je še vedno neznanka

Luna nadaljuje svojo pot v padajoči fazi v znamenju Raka. Veliko svojih načrtov in dejanj dokonča počasi in tiho. A tu je Uran, ki nas zna vedno zbuditi, povedati, da ne gre vse po načrtih, ampak da je treba nekatere stvari spremeniti, narediti mimo vseh standardov in pravil. Ali da vas preprosto spomni, kdo ste in katere so vaše enake prednosti. Osebo vedno poskuša spomniti, kdo je, da je vsaka oseba drugačna in pristna na svoj način. Le to jo razlikuje od drugih, vendar mora to ceniti, udejanjati v življenju in se ne podrejati mnenju nekoga drugega. Čeprav se duša morda v tem trenutku ne obotavlja z velikimi spremembami v svojem domu ali nasploh, je Uran tisti, ki jo spodbuja le še k eni stvari. Ne mara zasedenosti, ne mara miru, ne mara samo sedeti. Njegove burne spremembe v znamenju Bika čutimo vsak dan, hočeš nočeš. On je tisti, ki nas prebuja in nam odpira nove svetove.

Zvečer bo Luna tvorila trigon z retrogradnim Neptunom iz znamenja rib. On je tisti, ki jo nagovarja, naj se še bolj umiri, sprosti, pripravi na jutrišnjo mlado Luno. Le on lahko duši prinese mir in jo omami z nekaj opojnimi dihi, z nekaj lepimi mislimi, s sprostitvijo in sanjarjenjem o prihajajočem jutri. Kajti tisto, kar prihaja, je še vedno neznanka in je v našem notranjem občutku, da vidimo le skozi željo, in velikokrat je bolje ostati v tem zanosu, v tem svojem svetu. Ker je zagotovo in samo naš, nam ga nihče ne more vzeti.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju Leva in v sredini, na tisti kraljevski stopinji, kraljevskem znamenju. In zdaj so njegove besede tukaj najmočnejše, najbolj pristne, najsvetlejše. Ampak, ampak, vedno se najde kdo, ki mu ta bleščeči ponos, pretirano hvalisanje in poudarjanje, da je najboljši in nepremagljiv, ni všeč ali pa ga preprosto ne mara. In to lahko povzroči veliko zavisti pri drugih, ko nekomu ne odpustijo tega uspeha. Zato je treba vse uspehe in vse, kar se v življenju doseže, delati počasi, drugo pa ovrednotiti in mu dati vrednost.