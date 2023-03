Astrologinja Lenka: pripravite se na maj, prihajajo težave

Luna je v znamenju ovna, še vedno pod vplivom Jupitra. S svojim dispozitorjem Marsom je v sekstilu in mudi se ji, da čim prej uresniči svoje načrte, saj sta oba planeta v položaju, ko nimata časa čakati.

Medtem ob 13.13:58 Pluton po 246 letih preide v znamenje vodnarja in tam ostane do 19. januarja 2044. To je obdobje 20 let, ko bo poskušal narediti velike spremembe, transformacije in regeneracije. Kjer koli se znajde, predvsem pa v tranzitu, prinaša najgloblje spremembe, če nam je to všeč ali ne. Zato je najbolje, da se preprosto pripravimo in vemo, kakšne aspekte bo oblikovala, predvsem z osebnimi planeti, saj jo le tako lažje sprejmemo. In lahko pripelje do dna, do izgorevanja, do propada vsega, kar se da na lep način spremeniti ali s silo, in šele na tem mestu se lahko začne nekaj povsem novega. Pluton ali Had, bog podzemlja, vlada jedru Zemlje in vsemu, kar je v njem, njenemu bogastvu, in zdaj, ko gre skozi vodnarja, je Uran njegov dispozitor, bog neba, in se premika skozi znamenje bika, skozi Zemljo, mi pa smo med njima. Kako vse to združiti, ne da bi bilo boleče in travmatično?

Ne samo da bodo posamezniku prinesle velike spremembe, velikokrat jih bodo spremljali boleče izkušnje in trpljenje, nekaterim ljudem pa bodo prinesle tudi veliko bogastvo, lahko da ga bodo podedovali. Ker predstavlja tudi denar. Čutilo pa se bo tudi v sistemu, v družbi, povsod bodo sledile ogromne spremembe. Pri prehodu skozi znamenje vodnarja je njen dispozitor Uran, a okoli 11. junija se spet vrne v znamenje kozoroga, da dokonča vse, kar je še po starem sistemu, da pripravi posameznike na nove začetke. Šele ko se bo za dve leti ustalila v vodnarju in ko bo njen dispozitor prešel v znamenje dvojčkov, Saturn in Neptun v ovna, Jupiter pa v znamenje raka, bo to prineslo največje spremembe v tehniki, tehnologiji, morda bodo mobilni telefoni in računalniki ostali kot neke stare trofeje, do vsega, kar se da narediti na najvišji ravni. Umetna inteligenca bo šele dobila zagon na vseh področjih, zato so tu mogoči številni nepričakovani novi izumi. Od zdravil za nesmrtnost do ustvarjanja človeka z različnimi tehnikami, do velikih izumov, ki jim komaj sledimo.

Pluton bo imel maja letos zahteven aspekt z Jupitrom, kar prinaša težave za gospodarstvo, finance, banke, lahko vodi v visoko inflacijo in celo bankrot.

In prav on je tisti, ki nam v najtežjih situacijah, za katere običajno rečemo, da ne vemo, od kod nam energija zanje, daje največjo moč, da se poberemo, zberemo in pridemo prerojeni nazaj. Ko nekdo pravi, da je dosegel dno v življenju in se vrnil z onega sveta.

A brez njega ne moremo, on je kot predstavnik 8 znamenj odgovoren tako za prihod na ta svet kot za odhod z njega.

Zvečer bo prvi aspekt, ki ga naredi Pluton, Luna, ki okoli 20. ure preide v znamenje bika. Spraševali se bomo o čustvih in duši.

Danes je četrtek, dan Jupitra, in prav on uživa v steliju z vsemi ostalimi planeti v znamenju ovna in jim daje oporo ter vero, da zmorejo vse, kar hočejo.