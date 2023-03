Astrologinja Lenka: Prepustimo se čustvom, da nas vodijo in dajejo najboljšo rešitev

Luna je še vedno v levu, dela svojo polnost in prinaša marsikaj do največjega stopnjevanja in priprave na polno luno, ki bo čez dva dni.

In tako hiti marsikaj pripeljati do največje realizacije in doseči največ možnega v tem zanj veličastnem znamenju. Mars iz znamenja dvojčkov ji že od jutra daje veter v hrbet, stoji in pomaga marsikatero dejanje, marsikatero začeto stvar spraviti v red, da se čim prej zaključi. Ker se Mars v enem samem poslu ne bo držal samo ene ideje, ampak hkrati veliko stvari, ki jih je začel v svojem polletnem obdobju v znamenju spretnih Dvojčkov, je zdaj počasi čas, da to dokonča. Ne samo, da je polna luna zelo blizu, ampak počasi prihaja tudi do stopinje, kjer je začel svojo retrogradno pot. Trigon s Saturnom iz znamenja vodnarja pa ga dodatno opominja na številne obveznosti, ki jih med tranzitom v vsestranskem in komunikativnem dvojčku ni dokončal. Prisotna je tista radovednost in radovednost, ki hoče videti vse, začeti, ne pa končati, kot se spodobi, saj ga tisto začetno navdušenje nad novimi stvarmi hitro mine.

Astrološka karta.

Merkur je v znamenju rib, dela velike korake in prehitro prehaja skozi to znamenje. Njegove misli plavajo prehitro, potopljene v njegove globoke vizije in ideje. Dober aspekt do vozlišč mu daje sposobnost, da se še globlje poveže s svojimi čustvenimi deli in izvleče najboljše intuitivne in navdihujoče vizije, ki lahko služijo ne samo posamezniku, ampak tudi širše. A vse to zahteva predajanje veliki tišini, globini in prepustiti čustvom, da nas vodijo in dajejo najboljšo rešitev v tem obdobju.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju rib. V istem bazenu kot Merkur in Neptun se pripravljajo na dobrodošlico Saturnu, ki se jima bo pridružil čez dva dni. Kako velika moč vere in prepričanja v lastne sposobnosti, da lahko dosežemo in naredimo veliko, ko verjamemo vase in ko vemo, kdo smo in kaj smo. Čeprav je to zelo občutljivo mesto, s preveč čustev, občutkov in empatije, je še vedno tisto, ki lahko iz nas izvabi najboljše, česar ne moremo doseči, če se prepustimo svojemu racionalnemu umu.