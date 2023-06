Astrologinja Lenka: Prebudite dušo in se pripravite na presenečenja

Luna je še vedno v znamenju rib in skuša biti pomirjena. Poglobite se in vstopite v svoje notranje kreacije, v svoje notranje sanjarije, ki jih lahko vidi samo ta Luna v tem znamenju. In ima sposobnost spoznati marsikaj. Lucidne sanje se lahko uresničijo vse do večernih ur, saj bo Sonce poseglo in prekinilo ter osvetlilo te sanje, ki takoj izginejo. Ta disharmonija duše in telesa vodi do nekaterih nejasnih stvari ali samih potreb, ki jih ima vsak zase. Ta vrzel v telesu vodi tudi do določenih težav z drugo osebo, z nekom, ki nam veliko pomeni.

Duša je tukaj preveč čustvena, zato lahko hitro pride do žalitev ali neupoštevanja njenih potreb, medtem ko Sonce sploh ne bo opazilo, kaj je bilo povedano ali kaj si je drugi mislil. Kajti ljudje v znamenju dvojčkov so tisti, ki žalitvam pravzaprav ne pripisujejo velikega pomena, saj se hitro izvlečejo iz vsega. Nimajo časa razmišljati o eni težavi, že so si našli drugo zaposlitev. Enako je v odnosih. Ne glede na to, ali gre z eno osebo ali ne, je že v razmerju z drugo, in to zlahka in brez velikega trpljenja.

Takoj je tu Uran, s katerim naredi sekstil, zato je dobra pozicija, da malo prebudite dušo, se pripravite na kakšna presenečenja ali pa si jih enostavno pripravite sami. Kajti vse, kar je adrenalinsko, je vedno lahko pozitivno in vedno omogoči, da se človek odmakne od zataknjenega dela.

Venera iz znamenja leva in Jupiter iz znamenja bika, dva največja benefika v samem horoskopu, počasi prehajata v kvadrat. Uh, ti dve znamenji, kjer se ne ve, kdo bolj uživa v vsem dragem, najboljšem in hedonističnem, bosta prišli v želji in dokazovanju, kdo zmore več zapraviti in kdo si privošči kakšen užitek več. Tukaj ni cene za tisto, kar si Duša želi.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v Ribah. Prišel je na stopinjo, ko gre za vse odnose, predvsem partnerske in čustvene, in tam bo skušal nekatere stvari popraviti ali končati. Je na stopinji, ko se bo kmalu obrnil v retrogradno gibanje, da nam pokaže, katere lekcije in na katerem področju moramo ponoviti ali popraviti. Premislite o tem.