Astrologinja Lenka: Ob polni luni poiščite ljubezen

Polna Luna, ki se danes dogaja na poti Devica - Ribi, aktivira predvsem največji padec in največjo povzdigovanje samega planeta Venere. Na 27. stopinji Device ta dan zelo podpira tudi Pluton, ki nam daje možnost, da spremenimo in prečistimo marsikaj v sebi. Devica je znak čistosti, inteligence, uma, reda, urejenosti, služenja, vsega, kar je natančno in precizno in vsega, kar je v materialni obliki. Tu vlada um – Merkur, kjer gre vse od glave do možganov. Nasproti so Ribi, globine, voda, intuicija, vizualizacija, vera, vera v vse, kar ne obstaja, kar je neotipljivo, vse, kar je nematerialno. In Venera, ki je zelo vključena v današnjo polno luno, je na točki svojega največjega padca in največje višine. In ona je prestrašena, preračunana, žalostna, ki se spominja vseh svojih velikih izgub, prevar, prevar, laži, izdaje, vsega, kar je najbolj uničilo Dušo, lepote. Spominja se vseh padcev in izgub. Zato je tu previdna, išče dokaze, išče neko oporo, na kaj se lahko zanese ali v kar verjame, išče materialnost, da je to res tista »prava« ljubezen.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Medtem ko je v Ribah, si želi ljubezni, samo ljubezni, brezpogojne, brez kakršnih koli navezanosti, brez otipljivih in materialnih stvari, brez vsega, kar jo veže. Ker tu jo veže le »vera in zaupanje« v to, kar čuti, in nič drugega.

Še danes želi luna vse to v naslednjem mesecu osvetliti in povezati vsa tista nasprotja, vse tiste izgubljene stvari, vse, kar je skrito in vse, kar mislimo, da ni »naše«. Najbolje je, da sprejmemo vse to, vse poškodbe, vse, kar mislimo, da nismo naredili ali da čutimo, da nam je nekdo naredil krivdo, a je vse naše. In lahko, saj sta v podzavesti Device v izgnanstvu Jupiter in Neptun, ki sta vsekakor največja vera in največje obilje v njeni podzavesti, ona pa to zavrača in ne sprejema, ker verjame le tistemu, kar se dotakne, vidi, dotikov. Morala bi se predati, verjeti, saj ji vlada Merkur in ne gre vse iz glave, ampak iz telesa. Ker je Devica naša fiziologija, naše telo, ki je vedno najpametnejše od vseh. Prepustiti se moramo in verjeti, kar nam govori, kako nas vodi, ker je nezmotljivo. Vse, kar blokiramo, vse, kar obdržimo, vodi v psihofizično bolezen in ravno takšen je odnos med Ribi in Devico. Sonce na višini Venere razsvetljuje vso tisto lepoto, obilje, vse, kar daje največjo srečo in največje dosežke, a da bi jih dosegli, je potrebna velika tišina, mir, vera vase in zaupanje v druge.

Treba je verjeti, da bo bolje

Včasih je treba prehoditi trnovo pot, blokade, ovire in sprejeti veliko težje stvari, a verjeti, da bo bolje in da se lahko dobro izide. Zato je treba ta dva konca niti povezati v en krog, povezati tisto, kar je globoko nezavedno in povezati vse, kar mislimo, da ni naše. Združiti vse dvojnosti, vse razlike, združiti dobro in slabo, združiti bolezen in zdravje, združiti vse negativno in vse dobro. Ker je to polje v nas, je polje med Ribi in Devico, šele takrat, ko se premeša v tej vodi, mora priti le lepota, prijaznost, služenje in pomoč drugim, empatija. Tako najprej postanemo zdravi na področju psihe, šele nato fizično, in vemo, da čustva ustvarjajo zdravje, torej najhujše bolezni.

Pluton nas podpira, da naredimo spremembe in preobrazbe v svojem telesu in svoji psihi čim globlje in na najboljši možni način. Vsi imamo v horoskopu Devico in Ribe, mogoče se te stopnje priklicane malo bolj v katerem koli aspektu horoskopa, poskusite vse to uresničiti, sprejmite in sprijaznite se v sebi in pošljite ljubezen in samo ljubezen.