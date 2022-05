Astrologinja Lenka: Možno je obnoviti dogovor iz preteklosti

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Bika, vendar je dan pred mlajem in energija se počasi umirja. Zaradi sekstila z Neptunom je počasna, brez velikih pospeškov. Le tako lahko pozdravimo kvadrat s Saturnom, ker sicer povzroča potrebo po kritiziranju. Ni treba zapravljati in trošiti, ampak varčevati za bolj črne dni. Zakaj si ustvarjati depresiven dan, ko pa je vse to mogoče premagati v tišini in počasi, brez odpora in nasprotovanja? Ne glede na Merkurja, ki je tu v Biku retrograden in dela zmedo, si tudi on želi, da gre vse počasi in brez pretiravanja. Možno je obnoviti dogovor iz preteklosti ali dobiti težko pričakovano službo, saj je Bik zelo materialen in je zanj varnost na prvem mestu. Strah, da bo ostal brez osnovnih potrebščin za preživetje, je zanj največja kazen. A vsi planeti so zelo osredotočeni na Bika po položaju in dispoziciji, če nam je to všeč ali ne.

Nekaj dni nas ​​čaka konjunkcija Marsa in Jupitra. Razkrili se bodo škandali in nespodobna dejanja. Velika je tudi potreba človeka, da začne več opravil hkrati, pretirava, začne eno, pa ga spet opusti. Ker je v Ovnu, je velika potreba po osvajanju in zmagi, pa tudi po tem, da vse to ne ostane trajno, saj se prehitro utrudi in naveliča. Najboljše je, da ne začenjate veliko stvari hkrati, ampak v sebi poiščete, kaj je prioriteta, in ne trošite nepotrebne energije.

Danes je nedelja, dan Sonca, tisti v Dvojčkih pa čaka, da se mu jutri, ko bo mlaj, pridružila Luna. Kakšni so njegovi načrti danes in kaj naj počne v javnosti in v vseh partnerstvih? Najboljše je, da se ne obremenjujete z ničimer in se prepustite veselju kot majhen otrok. To išče Sonce v nas.