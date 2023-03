Astrologinja Lenka: Luna bo prestopila v konjunkcijo z Uranom

Luna je v znamenju bika, kjer si želi biti in kjer se vedno najbolje počuti. Tam je Duša z vsem izpopolnjena. Družbo ji dela tudi Venera, ki jo gosti v svojem domu. Je še kaj lepšega kot to, ko sta mama in hčerka objeti, srečni, veseli. Tako naklonjeni podpirata druga drugo in si pomagata. Severni vozel jima le še dodatno odpira vrata in pot, da si lahko lastita vse , kar si Duša zaželi.

Luna in Venera v Biku sta zelo čutni, navdihujoči in sposobni ustvariti marsikaj, hkrati pa sta si velik navdih. Pri njima velja ženski princip, kjer je energija usmerjena v toplino, ustvarjalnost, ustvarjanje.

Zvečer bo Luna vstopila v konjunkcijo z Uranom, planetom, ki ni zadovoljen z vsem, kar se dogaja in si želi sprememb in novosti. A Bik nad tem ni navdušen, ko bo moral spremeniti svoje navade in dnevno ustaljene rituale.

Pluton je dokončno prestopil v kozmično znamenje, s tem pa prinesel še mnogo nepričakovanih in včasih nerazumljivih tehnoloških sprememb v človekovem telesu. Obdobje bo trajalo 20 let in veliko bo sprememb. Od posameznika pa je odvisno, koliko se je temu pripravljen prilagoditi. A samo s spremembami lahko človek kot duhovno bitje razvije in doseže nova znanja in spoznanja.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v svojem domu, podprta s čustvi svojih najdražjih in uspe doseči vse, kar si želi. S tem osrečuje svojo Dušo. Je sploh še kaj bolj pomembnega od tega?