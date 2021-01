Astrologinja Lenka: Dan bo minil v znamenju sprostitve in sanjarjenja

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Danes je sobota, Saturnov dan, Saturn pa je na 3. stopnji Vodnarja. Uči nas, kako in na kakšen način sprejeti in prevzeti odgovornost. Biti miren, spočit in hkrati biti pravilno osredotočen na določena dejanja, ki so pred nami.Luna je prešla v znamenju rib. Naš dan bo minil v sprostitvi, sanjarjenju, brez velikih napetosti in pričakovanj. Bomo nonšalantni, ležerni, lahko imamo nekaj domiselnih in ustvarjalnih misli. Predajmo se jim in sledimo svojim občutkom.Luna v sekstilu z Marsom (čeprav ne preveč energičen), vendar daje določeno dozo delovanja, saj je v znamenju Bika, daje materialno ali finančno situacijo, ki jo lahko zdaj uporabimo in uresničimo.V Biku je tudi Uran, če imamo nekaj nenavadnih idej o spremembah vsega, kar je bilo doslej stabilno, klasično, to sprejemamo z navdušenjem. Naj nas presenetijo z nekaterimi darili, nekaterimi svojimi nenačrtovanimi idejami ali pa nas celo osrečijo. Pri njem je vse na blic, bliskovito hitro, zdaj, tukaj, za trenutek. Včasih se je lepo prepustiti da nas vodijo takšni tokovi.Luna in Venera bosta ustvarili tudi en čudovit aspekt, ki lahko prinese romantično obdobje ali celo trenutek, ko se bosta odločila za bolj trajno in stabilno zvezo. Venera v Kozorogu je hladna, težje pokaže svoja čustva, a zato je bolj osredotočena na materialne dobrine, zato jo bo morda tista plat ljubezni potegnila v zvezo.Ko dan mineva, začnemo verjeti, da je vse mogoče, vse sanje so dosegljive in uresničljive. Za marsikaj smo bolj občutljivi ali celo preobčutljivi. Lahko se zgodi, da gremo v drugo skrajnost lahkovernosti. Toda luna, ko se združi z Neptunom, potegne ocean domišljije, nato pa se vse meje izbrišejo in v vsakem pogledu pozabijo.Zato mora biti vsaka velika sprostitev in prepustljivost previdna.