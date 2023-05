Astrologinja Lenka: Če niste uredili svojih čustev, vas danes čaka tole

Luna je v znamenju device, že utrujena, razočarana ne samo nad seboj, ampak tudi nad drugimi okoli sebe. Trud, ki ga je vložila v pretirano čiščenje, še več dela in bolečine … Potem pa pride Neptun in naredi kaos ne samo v sobi, v hiši, ampak tudi v Duši sami. Ta občutek se pojavi, ko se človek vpraša, zakaj to počneš, za koga delaš, ko se počutiš izdanega in razočaranega. In potem ostaneš sam s sabo in še zdaj ne veš, v katero smer bi šel in kako bi si pomiril dušo. Ko pride do takšne situacije, se usedi, odpočij, obrni se vase in ne bodi razočaran, vsak ima pravico do tega, kar čuti in vidi v sebi. Telesna čistoča in red nista edina prioriteta in najpomembnejša stvar v življenju, človek takrat največkrat pozabi nase, na svoje bližnje, na lepše potrebe, ki si jih telo želi. Še veliko lepega lahko najde Devica zase.

Okrog 17. ure preide Luna v znamenje tehtnice. In če človek ni uredil svojih notranjih čustev in našel nekega zadovoljstva v tem, kar počne, nezavedno prenese to nestabilno energijo v znamenje tehtnice v vseh odnosih, še posebej v partnerskih. Ker bi morala biti tu čustva povsem zadovoljna z vsem, kar vidijo, čutijo, da bi odnos lahko živel in deloval.

Tu je njegova podpora s Plutona, da malo prečisti negativno energijo, opusti preteklost in tisto, kar je že dolgo mučilo in tiščalo. Ponavadi so tako globoke, nezavedno potlačene energije, da se jih niti ne zavedamo. Soočenje z resnico, pa naj bo še tako boleča, je edina rešitev.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in človek se mora počasi obrniti vase, razvijati toplino, nežnost, moč v svojih notranjih čustvih in potrebah, naj si ne dovoli, da bi bil zaradi malenkosti brezvoljen. Ko je Duša »zdrava« in vesela, gre vse z lahkoto.