Astrologinja Lenka: Bodite previdni pri komunikaciji

FOTO: Lenka Stanić

Danes je Luna začela sprehod skozi znamenje Kozoroga, a zjutraj je doživela nekaj zaskrbljenosti. Mogoče se je spomnila na nekatere poslovne projekte in se je pri njej pojavil dvom, kajti Kozorog ne daje prednost hitrosti. Čustva tu ne obstajajo in se ne pokažejo, razen tistemu, ki mu želite priskrbeti denar, streho nad glavo, mu pomagati, da se povzpne po družbeni lestvici. Vedno je nekaj, kar jo muči in pritiska in ji ne dovoli, da bi bila duša vesela, zato je vedno resna in zadržana. In tako je v trigonu z Uranom nenadoma dobila ideje, kaj in kako čim več storiti. Uran ji razkrije resnico, najprej v sebi, šele nato v drugih. Luno ima rad, ker je v njeni višini, zato lahko prinese veliko presenečenj in sprememb glede vseh materialnih situacij.Dan zaznamuje srečanje Sonca in Merkurja v znamenju Vodnarja. Čeprav je Sonce tu bolj usmerjeno k drugim, zdaj v povezavi z retrogradnim Merkurjem prihajajo nove ideje o tem, kako pomagati mladim, kako začeti nekaj novega in drugače. A ker se Merkur vrne in išče nekaj pozabljenega, bodisi v svoji glavi ali kje drugje, morda ti načrti zdaj ne bodo zaživeli, morda so to le priprave. Ne pozabimo, da se to zgodi zelo blizu stopinji velikih skrivnosti, zato je mogoče, da so nekatere stvari skrite.Je pa dober dan, če morate kaj popraviti ali vprašati koga od nadrejenih, ker v vas lahko prepoznajo nekaj, kar ste dolgo čakali.Danes je dan, ko mora biti žensko načelo močno izraženo v vseh nas. Vsega se lotimo počasi, z veliko občutka, topline in nežnost. Tako lahko ustvarimo najboljše mogoče.