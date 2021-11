Astrologinja Lenka: Merkur se počasi približuje kvadratu z Jupitrom, zato pazite ...

Komaj je en mrk za nami, že smo na pragu drugega. Ta je bil ta zelo intenziven, globok, tisti, ki zahteva, da se vse staro in tisto, kar nič in nikomur ne služi, zavrne, pusti, zapusti.

Dan je z Luno v novem znamenju, znamenju Dvojčkov, kjer je energija prijetna, dobra, je pa tudi čas po mrku, ko se vse strne in počasi okreva. Samo znak je, tako kot pri visoki temperaturi, ko se začne zniževati in gre počasi na bolje. Se bomo hitro pobrali po vseh sprejetih odločitvah? Zagotovo je najboljša izbira. To potrjuje Luna, ki je ob Severnem vozlu – moramo iti naprej in šele zdaj lahko začnemo novo pot. Čeprav so v Dvojčkih kratki, nam bodo veliko pomenili. No, tisti sekstil s Kironom, ki dodatno govori o pravi odločitvi, kaže, da delo ne mine brez bolečin in težav, a je zato na koncu toliko večja sreča. Zato delamo na sebi, sprejmemo to bolečino, odpustimo in gremo naprej. Ker s tem položajem lahko veliko pomagamo sebi, sčasoma pa tudi drugim. Luna je tudi v trigonu s Saturnom. Vsaka odločitev, da se nekaj starega spremeni v nekaj novega, daje obstojnost in stabilnost, hkrati pa je podpora, da je šla v pravo smer.

FOTO: Lenka Stanić

Je pa to Luna v Dvojčkih, ki ni globoko pretresena in se ne sekira, saj lahko hitro najde kaj zase, si najde drugo, tretjo, peto službo in to ji pomaga, da se iz vsake situacije zelo hitro reši. Tisti otrok, ki ga nosi v sebi, ta radovednost, je poleg inteligence njegov zaščitni znak in ga potegne iz vsake situacije.

Merkur se počasi približuje kvadratu z Jupitrom, zato pazite na nekatere stvari, da vas ne pritegnejo kakšne lažne, nepričakovane obljube, pomoč prijateljev ali pa si preprosto ne delajte visokih načrtov, saj še ni čas za to.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v vodnarju, kar nas postavlja na realna tla in daje priložnost, da se premaknemo naprej skozi lastne skušnjave.