Astrologinja Lenka: Treba se je znati sprostiti

Luna je prešla v znamenje Tehtnice, da bi prinesla harmonijo v vse odnose. Ves dan bo sama v svoji družbi, saj ne bo naredila nobenih velikih aspektov, zato se bo morala pozabavati s seboj. Če ne drugega, da še pred ščipom realizira kakšen projekt.

FOTO: Lenka Stanić

Toda od začetka dneva Mars (energija, akcija, osredotočenost) preide v znamenje Rib in tam ostane do 25. maja. Iz tega znamenja se bo pridružil preostali družbi, da bi pokazal, kaj zna in zmore. Njegova energija je usmerjena navzven, vendar zna poiskati navdih v svoji notranjosti. V tišini in z meditacijo lahko iz glasbe, slikanja, pisanja o nekaterih starodavnih ljubeznih na plano privrejo največji umetniški talenti. A tudi tukaj ne bo šlo brez spodbude, naj bo to kozarec alkohola ali kaj drugega. Kajti šele takrat pride največji navdih. Če se zna sprostiti, se rodi umetnik in ustvarjalec največjih del. Lahko najde navdih in uživa v vodi, ob vodi ali morju. A tu zagotovo ni prave energije, razen umetnosti, vse drugo je iluzija. Živi v sanjah in fantazijah brez konkretnih materialnih pridobitev, in ko se obrne, je življenje šlo že mimo njega. Kljub temu pa po navadi pravi, da bi še enkrat ponovil svoje boemsko in brezskrbno življenje. Tukaj ribe niso tiste, ki tečejo, da bi bile prve in ​​v ospredju, na vseh področjih življenja pa rade posežejo po dodatnem stimulansu. Ta dražljaj človeku sprva daje moč, potem pa ga potegne vase in ga naredi odvisnika od alkohola, mamil in drugih škodljivih snovi. Mora biti z nekom, ki ga bo podprl, mu dal voljo in moč, da vse prenese, sicer bo končal na ulici.

Danes je petek, dan Venere, ona pa je v znamenju Rib. Mars se je končno spomnil, da je tudi ona tam in se ji skuša približati, obnoviti odnos izpred nekaj mesecev. A vsaj nekaj časa Venera ne bo podlegla njegovim čarom, predvsem pa ne njegovi šibki energiji.