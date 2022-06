Astrologi razkrivajo, katera štiri znamenja bodo do konca leta 2022 najsrečnejša

Astrologi napovedujejo, da bodo do konca leta 2022 zvezde nekaterim astrološkim znamenjem bolj naklonjene kot drugim. Spremljala jih bo sreča na vseh področjih – nekateri bodo našli ljubezen svojega življenja, drugi pa sanjsko službo, ki bo dobro plačana, pišejo na portalu alo.rs.

Lev

V službi se bodo dogodki razvijali hitro in zanimivo, a to bi vas lahko prestrašilo. Ne bojte se, saj se bo to izkazalo za najboljše, kar se vam je zgodilo v zadnjem času. Uspešno boste balansirali med srcem in umom, pokazali boste jasnost in modrost, pa tudi čustveno plat – tako v službi, kot tudi v ljubezni in družinskih odnosih. Sprejeli boste številne modre odločitve, ki bodo dobro vplivale na vašo prihodnost. To je obdobje, ko boste imeli za vse svoje ideje podporo svojih bližnjih.

Devica

Marljivi, ambiciozni in analitični predstavniki tega znamenja bodo imeli skoraj dvakrat več sreče kot v enakem obdobju lani. Če ste rojeni v tem zemeljskem znamenju, vas čakajo novi in ​​zanimivi projekti v službi, veliko dobrih idej, pa tudi razvoj nekaterih načrtov, ki že dolgo stagnirajo in za katere se vam zdi, kot da so blokirani. Vendar to ne pomeni, da se bo vaše življenje skrčilo le na službo, ravno nasprotno. To je obdobje, v katerem boste imeli več časa za druženje s prijatelji, uživali boste. Do konca leta 2022 boste morda spoznali veliko zanimivih ljudi, rodila bi se lahko kakšna prava, iskrena ljubezen. Romanca, ki jo device začnejo v tem času, lahko ima svetlo prihodnost.

Tehtnica

Če ste rojeni v tem zračnem znamenju, je sreča na vaši strani že od začetka leta 2022, v drugi polovici leta pa se bo to še posebej odrazilo na kariernem področju. Bolj boste pripravljeni prevzeti pobudo, borili se boste za svoje ambicije in cilje. Vzporedno boste uspeli pri več stvareh hkrati, zato je to dober čas za novo službo ali nov hobi. Če pa ostanete v stari službi, vas čaka velik napredek. Vrata se bodo odprla različnim priložnostim, in če jih boste dobro izkoristili, boste napredovali, kar vas bo nagradilo s finančnim blagostanjem.

Škorpijon

Škorpijoni boste precej aktivni pri sklepanju novih prijateljstev, pa tudi pri navezovanju pomembnih stikov, ki so lahko ključnega pomena za uspeh v službi. Vaša sposobnost odkritega sprejemanja novih poznanstev bo zdaj še toliko bolj dragocena, saj ne veste, kdo se lahko izkaže za koristnega v poslovnem smislu. Dobre rezultate boste dosegali na številnih področjih, predvsem pri delu, kjer lahko pričakujete napredovanje. Na romantični ravni bosta vladala ravnovesje in harmonija. Tisti, ki ste v razmerju, se boste znašli v nekoliko bolj turbulentnem obdobju, a vse se bo dobro končalo.