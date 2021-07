V Stožicah so favoriti Mariborčani

Bližanje petdesetici Od sezone 2009/10, ko se je nova Olimpija vrnila v 1. SNL, je bilo 48 ligaških derbijev: Olimpija ima osem zmag, Maribor 19, razlika v golih je 46:59.

Peklensko ozračje, peklenski ritem in peklenski veliki derbi. Nedeljski dvoboj Olimpije in Maribora v 3. krogu 1. SNL za zeleno-bele ni prišel ob pravem času, toda kar se mora, ni težko. Naj ne bi bilo. Olimpija je po malteški srhljivki domov prišla nasmejana, a utrujena, da bolj ne bi mogla biti. Evropski nesrečniki vijolični so izraziti favoriti in jih lahko le višja sila ustavi na poti do stoodstotnega izkupička. Prvo prvenstveno točko bo že danes lovil prvak Mura, večerni dvoboj pripada Celjanom in Koprčanom, nedeljski popoldanski pa Domžalčanom in Sežancem. Sinoči sta se pomerila Aluminij in Kalcer Radomlje.je novo ime v črno-belem moštvu. Izbira se ne zdi slaba za moštvo, ki ima odlično organizacijo, a premalo posameznikov z improvizacijo. Škoflek sodi v kategorijo nepredvidljivih igralcev s potezo več, ki bi na dolgi rok utegnil biti dodana vrednost, na kratki pa Sobočani nujno potrebujejo tri točke. V bitkah na dveh frontah jim doma ne gre, toda slej ko prej bo tudi slepa kura našla zrno. A to velja tudi za Šiškarje, ki so razočarali v prvih dveh domačih tekmah.Za ene in druge je tekma preizkušnja, ki bo razkrila, ali so že nared za bitko za vrh. Prestopne aktivnosti in vse drugo, kar sodi v ambiciozno moštvo ali klub, dajejo prednost Celjanom, toda Koprčani so po spodbudnem startu dobili krila. A se zavedajo, da so hitro lahko prizemljeni.Domžalčani ne blestijo, a so še podaljšali evropsko poletje, ki jim prinaša nekaj prepotrebnih evrov za uresničevanje ambicioznih ciljev. Trenutna realnost je, da se Sežancem nasmiha drugi gostujoči polni izkupiček.Olimpija je kljub porazu skozi šivankino uho napredovala, Maribor je uprizoril eno od najboljših predstav in še drugič izgubil ter končal evropsko pot. Narobe svet, ki pa vendarle razkriva realnost. Olimpijina ni prav spodbudna, čeprav je treba priznati, da je na Malti igrala v izjemno zahtevnih razmerah in kljub slabi igri zapravila štiri, pet velikih priložnosti. Že ena izkoriščena bi verjetno spremenila oceno. Splošne pač ne, trenerbo moral biti preklemansko spreten, da bo zložil mozaik z veliko neustreznimi kamenčki. Prav v nasprotju z mariborskim kolegom, ki ima veliko razlogov za zadovoljstvo. Hitrost igre in usklajenost mladih ter izkušenih sta vse bliže igralnemu idealu. Po vseh merilih so Mariborčani veliki favoriti v Stožicah, premagajo se lahko le sami. Kaj bi pomenila zmaga Štajercev, prva po skoraj dveh letih oziroma po 28. septembru leta 2019, ko so bili v Stožicah boljši s 4:2? Najmanj en tekmec manj v boju za prvaka. Olimpijo čakajo bitke na dveh frontah, sestavljanje igralskega kadra, sprotno uigravanje in nabiranje moči. Kot da bi bila sredi priprav in ne že debelo v tekmovalnem ritmu.