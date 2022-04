Znano, zakaj je moral umreti rokometaš Denis (27)

Hrvaški šport je v šoku. V bolnišnici v Skopju je umrl 27-letni rokometaš Denis Tot.

V noči s srede na četrtek so ga sprejeli v bolnišnico, in to brez znakov nasilja, je sporočila severnomakedonska policija. Tako so zanikali prvotna sporočila rokometaševega kluba Butel, da je na zdravljenju zaradi hudih poškodb, ki naj bi bile posledica nasilnega dejanja.

Maja Mojsova, direktorica skopske bolnišnice, je za tamkajšnje medije povedala: »Doživel je srčni zastoj in pripeljali so ga med oživljanjem.«