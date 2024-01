Znano, v kakšnem stanju je po groznem padcu Kilde

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde se po hudem padcu pred ciljem sobotnega smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Wengnu v Švici dobro počuti. Kildeja so operirali v bolnišnici v Bernu, v padcu je dobil ureznino na nogi, izpahnil si je tudi ramo, a ni doživel zloma, tudi kolenske vezi so zdržale, so sporočili iz norveške zveze.

Za zdaj še ni znano, koliko časa bo s tekmovalnih prog odsoten specialist za smuke in superveleslalome Kilde, ki je leta 2020 osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, v zadnjih dveh sezonah pa je končal na drugem mestu za Marcom Odermattom.

Boljše novice, kot je kazalo

So pa informacije o zdravstvenem stanju Kildeja boljše, kot je kazalo takoj po hudem padcu, ko je nadzor nad smučmi izgubil v ciljni strmini in ga je pri veliki hitrosti izstrelilo v zaščitne mreže. Reševalci so mu takoj po padcu oskrbeli rano in ga v dolino evakuirali s helikopterjem.

V bernski bolnišnici je v dobrih rokah, nima zlomov, je pa poškodovan, je povedal ekipni zdravnik Marc Jacob Strauss, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za zdaj je najbolj pomembno, da se je smučarski zvezdnik izognil zlomom kosti. Norvežan je tako iz bolniške postelje že pošiljal selfieje, v družbi z dekletom, ameriško zvezdnico smučarskega športa Mikaelo Shiffrin, ki je izpustila tekme v Zauchenseeju v Avstriji in se je po nesreči fanta takoj odpeljala v Bern.

»Ta šport je lahko brutalen, a mi je še vedno všeč,« je ob tem pripisal Kilde.

Prenatrpan urnik?

Po Kildejevi nesreči so mnogi usmerili kritike v Mednarodno smučarsko zvezo zaradi natrpanega urnika z zaporednimi tekmami.

»Program, ki ga trenutno izvajamo, je nor,«je v intervjuju za nemško tiskovno agencijo dejal glavni trener v nemški reprezentanci Christian Schwaiger. Tokrat so v Wengnu na sporedu dva smuka, superveleslalom in slalom. Čez nekaj dni bo na sporedu Kitzbühel z dvema smukoma na zloglasnem Streifu in slalomom.

Nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Francoz Alexis Pinturault je v petek med superveleslalomom padel in si huje poškodoval koleno, dan prej je na smuku padel Švicar Marco Kohler in se poškodoval. Oba sta že končala sezono.

Tudi Avstrijec Marco Schwarz je po grdem padcu na smuku v Bormiu konec leta 2023 in poškodbi kolena končal sezono.

Na klasičnem smuku, najdaljšem v sezoni svetovnega pokala, je z izjemno predstavo zmagal Švicar Marco Odermatt, ki je po dveh zmagah dobil tudi skrajšani smuk, na superveleslalomu pa je osvojil drugo mesto. S tem prepričljivo vodi v seštevku svetovnega pokala z 1016 točkami. Odermatt je na vrhu štirih seštevkov zime, vodi v skupnem seštevku, hkrati pa je najboljši tudi v veleslalomskem, superveleslalomskem in smukaškem seštevku.

Pokal Lauberhorn v Wengnu se bo danes sklenil s slalomom, v katerem Odermatt ne tekmuje.