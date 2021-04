Žalost do neba, umrl mlad športnik (19)

Jordanski boksarje umrl potem, ko je bil nokavtiran med dvobojem svetovnega mladinskega prvenstva na Poljskem. Tako so ga prepeljali v bolnišnico v Kielcah, kjer so mu operirali glavo, a je po 10 dneh danes izgubil bitko za življenje. Al Svaisat se je boril proti Estoncu​, ko je po nokavtu izgubil zavest. Zdravniki v boksarskem ringu mu niso mogli pomagati, zato so ga z rešilcem odpeljali v bolnišnico, od koder pa je prišla žalostna vest.»Z globoko žalostjo smo izvedeli, da je Rašid Al Svaisat, ki so ga 16. aprila sprejeli v bolnišnico po borbi na svetovnem mladinskem prvenstvu, umrl. Rašid je v naših srcih in naših molitvah. z mislimi smo pri njegovi družini, prijateljih in kolegih, s katerimi delimo naše najgloblje sožalje,« so sporočili iz svetovne boksarske zveze Aiba.