Začenja se Tour: Urška ima sporočilo za svojega Tadeja

Jutri se v Brestu začenja dirka po Franciji, ki jo že nestrpno pričakujejo tudi slovenski športni navdušenci. Le kdo bi si lansko leto mislil, da bomo lahko na največji dirki na svetu spremljali slovenski šov in sijajno zmago, ki je v velikem slogu premagal...Čas je za nov obračun za zmago, vsa pozornost pa bo znova usmerjena v slovenska asa. Tadej bo kot lanski zmagovalec nosil na hrbtu številko 1, zanj pa bo najmočneje pesti stiskala njegova srčna izbranka, ki ga je pospremila s sladkimi besedami in prisrčnimi skupnimi fotografijami.»Fant, lani si visoko postavil letvico ... A vseeno, vse, kar si zares želim je, da uživaš na Touru s številko 1 na hrbtu in da se varno vrneš domov za še več zabavnih večerov, vprašljivih modnih odločitev, več piškotov, še več skupnih treningov in nerodnih trčenj, ko skušava narediti lepo fotografijo poljuba. Hvala, ker ostajaš to kar si. Zaslužiš si osvojiti svet,« je zapisala (nelektorirano) Urška, tudi sama profesionalna kolesarka.Dirka se bo končala 18. julija v Parizu.